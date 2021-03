am 24.03.2021 - 12:16 Uhr

Die RTL Group denkt offenbar über einen Verkauf ihres Belgien-Geschäfts nach. Das berichtet die belgische Wirtschaftszeitung "L'Echo". Demnach habe das Unternehmen die Investmentbank JP Morgan beauftragt, einen Verkauf ihrer Aktivitäten in Belgien zu untersuchen. Dazu gehören drei Fernsehkanäle, drei Radiosender, die Videoplattform RTL Play und das IP-Werbenetzwerk.

Der Wert der belgischen Tochter soll dem Bericht zufolge rund 300 Millionen Euro betragen. Erst vor wenigen Monaten hatte die RTL Group alle Anteile an erworben. "Dies folgt unserer Strategie, unsere europäische Rundfunk-Präsenz überall dort zu konsolidieren, wo sich attraktive Möglichkeiten ergeben", erklärte Elmar Heggen, CCO und stellvertretender CEO der RTL Group, damals und kündigte an, "weiterhin in RTL Belgien investieren und die Transformation des Geschäfts beschleunigen" zu wollen.

Gegenüber DWDL.de wollte die RTL Group den Bericht nicht kommentieren. Unternehmenssprecher Oliver Fahlbusch verwies jedoch auf frühere Unternehmensäußerungen, wonach "klare Gründe für eine Konsolidierung im europäischen TV-Geschäft" sprechen. "Wir prüfen fortlaufend solche Optionen - mit dem Ziel, Werte für unsere Aktionäre zu schaffen. Derzeit kann es keine Gewissheit geben, dass dies zu einer Vereinbarung oder Transaktion führen wird."

Seit einiger Zeit ist auch schon ein möglicher Verkauf der Anteile am französischen Medienunternehmen M6 im Gespräch. Aktuell hält RTL an börsennotierten TV-Gruppe gut 48 Prozent der Anteile.