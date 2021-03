In den vergangenen Tagen hat Axel Springer mögliche Verfehlungen von "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt untersucht. Im Kern der Untersuchung standen die Vorwürfe des Machtmissbrauchs im Zusammenhang mit einvernehmlichen Beziehungen zu Mitarbeiterinnen sowie Drogenkonsum am Arbeitsplatz. Jetzt ist das Compliance-Verfahren beendet. Im Ergebnis hat man festgestellt, dass Reichelt durchaus Fehler gemacht hat. Diese waren aus Sicht des Verlags aber offenbar nicht so schwerwiegend, sodass Reichelt nun an seinen Arbeitsplatz zurückkehrt. Gleichzeitig stellt Springer die Redaktionsleitung von "Bild" neu auf, künftig wird das Boulevardblatt neben Reichelt auch von Alexandra Würzbach geführt.

Für Reichelt bedeutet das einen Machtverlust. Würzbach, derzeit Chefredakteurin von "Bild am Sonntag" und Mitglied der Chefredaktion der "Bild"-Gruppe, wird gleichberechtigte Vorsitzende neben dem amtierenden Chefredakteur, das zuletzt freigestellt war. Während sich Julian Reichelt künftig auf die Bereiche Print, Digital und "Bild Live" konzentrieren soll, übernimmt Würzbach das übergreifende Personal- und Redaktionsmanagement. Für die inhaltliche Ausrichtung sind Reichelt und Würzbach gemeinsam verantwortlich.

