Den Champions-League-Übertragungen von Amazon steht nichts mehr im Wege. Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat dem Unternehmen jetzt eine Genehmigung zur Verbreitung eines bundesweit ausgerichteten Spartenprogramms für Live-Rundfunkübertragungen bei Amazon Prime Video erteilt, nachdem schon die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) sowie die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) entsprechenden Plänen zugestimmt hatten.

© Amazon

BLM-Präsident Siegfried Schneider: "Das neue bundesweite Angebot Prime Video Live wird die Vielfalt des Programmangebots an hochkarätigen Fußball-Übertragungen in Deutschland bereichern. Darüber hinaus hoffen wir auf weitere Inhalte und freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Amazon Digital Germany GmbH in der Fußball-Hauptstadt München und am Medienstandort Bayern."

Amazon wird von der kommenden Saison an jeden Dienstag das vermeintliche Topspiel der Champions League übertragen. Die weiteren Live-Rechte liegen beim Streamingdienst DAZN. Sky wird dagegen fortan nicht mehr bei der Fußball-Königsklasse dabei sein - verschmerzbar ist der Verlust jedoch für Moderator Sebastian Hellmann, der die Champions League künftig für Amazon präsentieren wird (DWDL.de berichtete).