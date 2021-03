am 25.03.2021 - 21:34 Uhr

Mittags hatte der RBB große technische Probleme, am Abend dann eine Panne beim Hessischen Rundfunk: Kurz vor Beginn der "hessenschau" um 19.30 Uhr war klar: Die Technik will nicht, keine Chance die Sendung zu starten. Wer pünktlich für das Magazin den hr einschaltete, wird sich über die minutenlange Überziehung von "Alle Wetter!" gewundert haben. Dort wurde spontan Zeit überbrückt, um den Kolleginnen und Kollegen Zeit zu verschaffen, die "hessenschau" doch noch zum Laufen zu bringen.

Als die Sendung dann um 19.35 Uhr startete, hakte es allerdings noch immer, wie Moderatorin Kristin Gesang den Zuschauerinnen und Zuschauern erklärte: "Wir haben enorme technische Probleme, aber wir sind froh, dass wir für sie da sind. Sie werden keine bunten Bilder neben mir sehen, das geht nicht. Unsere Filme sind auch nicht so, wie wir sie gerne hätten, wir müssen die Kurzfassungen senden vom Nachmittag. Aber wir geben Gas und machen gutes Programm für sie."

Nach dem ersten Einspieler hatte man die Technik wieder besser im Griff, wie auch hr-Sprecher Christian Bender am Abend auf DWDL.de-Anfrage erklärt: "Es gab heute technische Probleme mit unserem Schnittserver, auf dem alle Beiträge zentral abgelegt werden. Die Filme konnten aber im Laufe der um viereinhalb Minuten verspäteten 'hessenschau' wieder abgerufen werden, so dass lediglich ein Beitrag in der Kurzform vom Nachmittag gesendet werden musste."

Warum an manchen Stellen trotzdem noch die Hintergründe fehlten, ebenso wie Inserts bzw. Bauchbinden, werde noch geprüft. Die Probleme beim hr sorgten zwischenzeitlich für etwas Aufregung innerhalb der ARD, eben weil erst am Mittag auch der RBB mit massiven technischen Problemen zu kämpfen hatte. Der letzte große Hacker-Angriff auf ein Medienhaus liegt schließlich nur wenige Monate zurück als die Zeitungen der Funk Mediengruppe Ende 2020 Opfer wurden.