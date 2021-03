Markus Stoll schlüft wieder in die Rolle des Charlie Schäfer, der als Beisitzer - bzw. "Beischläfer" - das Münchner Amtsgericht auf Trab bringt. Ebenfalls wieder mit an Bord ist Lisa Bitter als Richterin Julia Kellermann. Die wurde am Ende der ersten Staffel bekanntlich in die bayerische Provinz versetzt, dementsprechend geht es für Charlie in den neuen Folgen erst einmal darum, sie wieder ans Amtsgericht n der Landeshauptstadt zurück zu holen. Zusatzproblem: Auch Julias Ex Nico von Blomm (Jens Atzorn) taucht noch auf der Bühne auf und funkt dazwischen. Ebenfalls weiter mit von der Partie: Helmfried von Lüttichau und Daniel Christensen.

"Der Drehstart zur zweiten Staffel von Der Beischläfer gibt großen Anlass zur Freude", sagt Hauptdarsteller und Comedian Markus Stoll. "Zum einen, weil ich mächtig stolz darauf bin, dass wir mit der ersten Staffel so erfolgreich und beliebt waren, dass eine zweite Staffel nun tatsächlich im Anmarsch ist. Zum anderen, weil ich mich wahnsinnig auf die Zusammenarbeit mit den Schauspielern und dem Team freue. Ich weiß zwar, mich erwartet sehr viel Arbeit, aber es erwartet mich auch eine Mordsgaudi. Und unsere Zuschauer auch ... aber die müssen noch bis Ende des Jahres warten."

"Charlie Menzinger hat als neue bayrische Charakterfigur zusammen mit dem gesamten Cast von Der Beischläfer Prime-Mitglieder weit über die Grenzen Süddeutschlands hinaus begeistert", sagt Dr. Christoph Schneider, Geschäftsführer von Prime Video Deutschland. "Wir freuen uns darauf, Markus Stoll als Charlie bei weiteren Fällen als Schöffe am Amtsgericht und seinen Bestrebungen "seine" Richterin doch noch für sich zu begeistern, zu begleiten."

Regie führt Sebastian Sorger, Autoren der Serie sind Murmel Clausen und Mike Viebrock. Als Produzent zeichnet Thomas Peter Friedl für The Amazing Film Company verantwortlich. Co-Produzenten sind Gabriele Bartolomeo und Ralf Kotowski von der in München ansässigen Agentur Ring of Fire GmbH. Die Kamera führt Markus Selikovsky.