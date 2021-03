Das ZDF hat für den Mai ein neues Format mit Giovanni Zarrella angekündigt. "Heimliche Helden" ist erstmals ab dem 9. Mai um 14:10 Uhr zu sehen. Der Sendeplatz ist durchaus prominent, direkt im Vorfeld sendet das ZDF nämlich seinen quotenstarken "Fernsehgarten". Andrea Kiewel meldet sich ebenfalls am 9. Mai zurück mit der neuen Staffel. Die Voraussetzungen könnten für Giovanni Zarrella also schlechter sein.

In "Heimliche Helden" begleitet Zarrella Menschen auf ihrer persönlichen Helden-Mission. Erzählt werden soll die Geschichte von Personen, die aus ihrer Alltagsroutine ausbrechen, um einen Traum zu verwirklichen. Aber sie tun das nicht für sich, sondern für diejenigen, die sie am meisten lieben. Ohne, dass diese es mitbekommen, trainieren die Menschen über Wochen und erlernen etwas, das ihnen bislang niemand zugetraut hätte. Am Ende überraschen die "Heimlichen Helden" dann ihre Liebsten.

In der ersten Folge am Muttertag will sich Student und Kochmuffel Domenik bei seiner Mutter bedanken, die ihm trotz einer schwierigen Schulzeit und des frühen Verlusts des Vaters zur Seite gestanden hat. Dafür geht er heimlich bei Sternekoch Maximilian Lorenz in die Lehre und überrascht sie schließlich mit einem Gourmet-Menü. Vorerst sind fünf Ausgaben geplant, die im Anschluss an den "Fernsehgarten" zu sehen sein sollen. In der ZDF-Mediathek stehen die Folgen bereits alle ab dem 9. Mai zum Abruf bereit. Die erste Folge wurde übrigens noch vor Beginn der Pandemie produziert, alle weiteren Folgen sind unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen entstanden, heißt es vom Sender. Produziert wird "Heimliche Helden" von Bavaria Entertainment.

Im Herbst wird Giovanni Zarrella zudem noch einmal deutlich sichtbarer im Programm der Mainzer. Dann soll er ja bekanntlich auch am Samstagabend regelmäßig große Musikshows präsentieren - damit tritt er so etwas wie die Nachfolge von Carmen Nebel an. Produziert werden diese Shows, zu denen es noch keine weiteren Details gibt, ebenfalls von Bavaria Entertainment (DWDL.de berichtete).