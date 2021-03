Sechs Folgen in einer Nacht: Die unter anderem mit Lisa Bitter, Daniel Donskoy und Michael Halberstadt besetzte ZDFneo-Serie "Schlafschafe" wird im Mai zu sehen sein. ZDFneo will alle sechs Episoden der Instant-Serie in einem Rutsch zeigen, allerdings nur nachts. Los geht es in der Nacht vom 12. auf den 13. Mai, also von Mittwoch auf Donnerstag, um 0:45 Uhr. Die sechs Episoden sind zwischen 15 und 25 Minuten lang. Zeitlich flexibel ist die Produktion in der ZDFmediathek verfügbar, dort sollen alle Ausgaben ab dem 12. Mai um 10 Uhr vormittags zur Verfügung stehen.

Weil die Serie ein aktuelles Thema behandelt, vergingen zwischen Produktion und Ausstrahlung nur einige Wochen. Die Produktionsfirma Tellux Film hatte die Dreharbeiten der Produktion erst Ende Februar abgeschlossen. Lisa Bitter spielt in der Serie eine Mutter namens Melanie, die Sorge hat, weil ihr Sohn in Zeiten von Corona in der Schule nun Maske tragen soll. Er bleibt deshalb zu Hause. Lars, verkörpert von Daniel Donskoy, versteht die Welt nicht mehr – vor allem aber versteht er Melanie nicht mehr. Plötzlich glaubt sie Verschwörungstheorien und montiert die Rauchmelder im Haus ab, weil sie überzeugt ist, darüber ausspioniert zu werden. Atemschutzmasken schützen ihrer Meinung nach nicht vor Coronaviren, sondern machen Menschen krank… Schließlich sieht er nur einen Ausweg: Er will den Verschwörungstheoretiker Rüdiger (August Zirner) finden, durch dessen Videos Melanie beeinflusst ist. In weiteren Rollen sind Emil Brosch als Sohn Janosch zu sehen, Michael Halberstadt taucht als Herr Lohren auf.

Matthias Thönnissen führte Regie, er hat auch an den Drehbüchern gearbeitet. Diese kommen zudem auch von Zarah Schrade. Die Journalisten Christian Schiffer und Christian Alt standen der Serie als Berater zur Verfügung. Sebastian Bäumler arbeitete bei den sechs Episoden an der Kamera.