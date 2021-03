Der zu WarnerMedia gehörende Sender HBO hat einen seiner prägenden kreativen Köpfe langfristig an sich gebunden. George R.R. Martin, der sich einst die Welt von "Game of Thrones" ausgedacht hat, unterschrieb nun einen Overall-Deal mit HBO, der eine Laufzeit von fünf Jahren hat. Der 72-Jährige arbeitet schon seit 2013 mit dem Pay-TV-Sender zusammen. US-Medien, darunter "The Hollywood Reporter", berichten, dass der 72-Jährige in den kommenden Jahren einen mittleren achtstelligen Betrag durch die intensive Zusammenarbeit mit HBO verdiene.

In den fünf Jahren soll es dafür gleich mehrere neue Serien geben, für deren Entstehen er maßgeblich verantwortlich sein wird. Eine davon ist der "Game of Thrones"-Ableger "House of the Dragon", der auf Martins Buch "Feuer und Blut - Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros" basiert. Martin ist als Co-Schöpfer und ausführender Produzent an Bord. Dieser Ableger ist einer von gleich fünf Stück, an denen HBO derzeit arbeitet. Die vier weiteren sind allerdings noch in einer Entwicklungsphase und keineswegs sicher bestellt – nach US-Medienberichten handelt es sich dabei unter anderem um "9 Voyages" rund um die Figur Corlys Velaryon, "10,000 Ships" mit Prinzessin Nymeria und "Flea Bottom", das in einem besonders armen Bereich von Königsmund angesiedelt sein soll.

Ein nicht näher genannter Insider habe dem US-Branchenportal "Deadline" erzählt, HBO wolle mit Martin "tief in das 'Game of Thrones'-Universum" eintauchen. Denkbar sei etwa auch eine animierte Serie, die dann beim neuen Streamingdienst HBO Max Platz finden könnte.

Darüber hinaus mischt Martin etwa bei der kommenden HBO-Serie "Who Fears Death" mit, die auf Nnedi Okorafors preisgekröntem postapokalyptischen Roman aus dem Jahr 2011 basiert, sowie bei der Roman-Adaption "Roadmarks". Für den zu NBC Universal gehörenden Streamingdienst Peacock arbeitet er zudem an der kommenden Anthologie-Serie "There's Wild Cards". Diese beruht auf einer Romanserie, die von Martin und anderen Autoren geschrieben wurde. Das Projekt wurde schon vor der Unterschrift des neuen HBO-Vertrags begonnen und läuft somit weiter. Fans von "Game of Thrones" warten derweil weiter auf sein sechstes Buch der Saga, das "The Winds of Winter" heißen soll.