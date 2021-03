am 30.03.2021 - 11:34 Uhr

Reto Peritz ist schon seit 2008 für SRF tätig, wo er zunächst als Redakteur, Produzent und stellvertretender Redaktionsleiter verschiedene Shows des Senders betreute. Im Sommer 2015 übernahm Peritz die Redaktionsleitung Show im Bereich Show & Events, nach ein paar Monaten wurde ihm Anfang Februar 2016 die Leitung des ganzen Bereichs übertragen, im Oktober 2019 trat er dem operativen Team des Transformationsprojektes "SRF 2024" bei, in dem das Unternehmen über die Zukunft nachdenkt. Im Oktober 2020 übernahm er interimistisch die Abteilung Unterhaltung als Nachfolger von Stefano Semeria, der die neue Abteilung Distribution übernahm.

SRF-Direktorin Nathalie Wappler: "Reto Peritz bringt grosse fachliche Kompetenzen und viel Führungserfahrung mit. Er kennt die Abteilung Unterhaltung sehr gut und weiss, was es braucht, um gute Unterhaltung im Service-public-Kontext zu ermöglichen. Mit seinem nach vorne gerichteten Schaffen zieht er das Transformationsprojekt SRF 2024 aktiv mit. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm in der Geschäftsleitung von SRF."

Reto Peritz zu seiner neuen Aufgabe: "SRF steht an einem Wendepunkt und stellt sich für eine erfolgreiche Zukunft neu auf. Die Unterhaltung hat die Kraft, alle Zielgruppen zu erreichen, und die Menschen in der Deutschschweiz im Herzen zu berühren, Emotionen auszulösen, anzuecken und zu verbinden. Wir bieten Plattformen für Profis und fördern den Schweizer Nachwuchs ganz gezielt. Innerhalb des Unterhaltungsangebots der elektronischen Medien nehmen wir eine Leitbildfunktion wahr. Dies gelingt nur dank einem unglaublich talentierten und professionellen Unterhaltungs-Team, für das ich gerne die Verantwortung in dieser spannenden Zeit übernehme. Ich freue mich sehr auf die Aufgaben und bedanke mich für das Vertrauen."