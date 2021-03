Johannes B. Kerner mangelt es in den kommenden Wochen nicht an Show-Einsätzen. Neben einer neuen "Quiz Champion"-Ausgabe, die er am 10. April präsentieren wird, ist Kerner am 8. Mai in der Jubiläumsshow "50 Jahre Dalli Dalli" zu sehen - und nur wenige Tage später moderiert er zudem eine neue Folge von "Die große Terra X Show". Diese läuft am Mittwoch, den 19. Mai um 20:15 Uhr im ZDF, wie der Sender jetzt mitteilte.

Im Mittelpunkt der Ausgabe stehen "Faszinierende Phänomene". Zwei Rateteams - Barbara Wussow mit Michael Kessler sowie Sonja Zietlow mit Felix Neureuther - spielen in Wissens- und Spielduellen um den Gewinn von 20.000 Euro für einen guten Zweck. Mit dabei sind auch wieder die "Terra X"-Experten Harald Lesch und Dirk Steffens.

Darüber hinaus präsentieren Prominente in Einspielern die Themen der Sendung: Andrea Sawatzki, Axel Milberg, Mirko Drotschmann, Collien Ulmen-Fernandes, Wigald Boning und Rosi Mittermaier sind auf diese Weise ebenfalls mit dabei.

Drei Ausgaben der "Terra X Show" hat es in der Vergangenheit bereits gegeben, zuletzt lief die von der Gruppe 5 produzierte Sendung im vorigen August. Damals schalteten durchschnittlich mehr als 3,7 Millionen Zuschauer ein. Mit einem Marktanteil von 8,6 Prozent gab es zudem bei den 14- bis 49-Jährigen einen neuen Bestwert. Die erste Ausgabe hatte Ende 2019 noch weniger als sechs Prozent beim jungen Publikum erzielt.