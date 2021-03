Von dieser Entwicklung wird inzwischen niemand mehr überrascht sein, vom Tempo der Umsetzung möglicherweise schon: Nach 23 Jahren bei Gruner+Jahr wird CEO Julia Jäkel das Unternehmen verlassen - und das noch heute. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden am heutigen Mittwoch darüber informiert. Jäkels Abschied folgt der vor sechs Wochen öffentlich gemachten Ankündigung von Sondierungsgesprächen zwischen Gruner+Jahr und der Mediengruppe RTL Deutschland über eine noch engere Zusammenarbeit, was angesichts von schon existierender Kooperation und wörtlicher Aussage von Bertelsmann-CEO Thomas Rabe, auch Fusion der beiden Medienhäuser bedeuten kann. Das befeuerte nochmal die ohnehin schon lange geführte Diskussion über eigenständige Zukunft von Gruner+Jahr in Hamburg und damit die künftige Rolle von Julia Jäkel. Jetzt also die Trennung.

© Bertelsmann Bertelsmann-CEO Thomas Rabe

Stephan Schäfer übernimmt Führung von Gruner+Jahr

© G+J / Antonina Gern Stephan Schäfer

Julia Jäkel: "Mein Schritt, G+J zu verlassen, ist eine ganz persönliche Lebensentscheidung. Das vergangene Jahr hat auch bei mir Gedanken darüber ausgelöst, was das Leben noch mit einem anstellen kann. Diesen Gedanken möchte ich nun mehr Raum geben. Darum habe ich Bertelsmann gebeten, mir dies zu ermöglichen. Ich verlasse Gruner + Jahr voller Dankbarkeit. Gegenüber Thomas Rabe und Bertelsmann, und ganz besonders gegenüber allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Gruner + Jahr, die die Erfolge der vergangenen Jahre möglich gemacht haben. Gruner + Jahr hat gezeigt, dass es Medienwandel kann, das Haus ist digitaler, kreativer und robust, das erfüllt mich mit Stolz. Gruner + Jahr, seine Marken, seine Menschen werden immer ein Teil von mir bleiben. Einen besseren Übergang als an Stephan und Oliver kann ich mir nicht wünschen."

Ohne Jäkel agiert die Bertelsmann Boy Band

© Gruner + Jahr Julia Jäkel

Noch vor zweieinhalb Jahren wurden die beiden deutschen Medienhäuser von Bertelsmann geführt von Anke Schäferkordt und Julia Jäkel. Ende 2018 wurde Schäferkordt gegangen, jetzt ist Jäkel raus. Bertelsmann-CEO Thomas Rabe muss sich bei dem gerade sehr umfassenden Umbau der deutschen Aktivitäten spätestens jetzt die Frage gefallen lassen, ob es im Jahr 2021 wirklich ein gutes Bild des Konzerns abgibt, wenn seine Bertelsmann Boy Band - zumindest zum jetzigen Stand - fast ohne Frauen in deutschen Führungspositionen agiert. In das Bild fällt auch die Trennung von Tanit Koch Ende vergangenen Jahres, was Julia Reuter - Geschäftsführerin Strategie, Personal & Kultur bei der Mediengruppe RTL Deutschland - zur einzig verbliebenen Frau in höheren Ämtern bei Bertelsmann und seinen deutschen Medienhäusern macht.