Jerry O'Connell spielt in der kanadischen Comedy-Crime-Serie Harley Carter, der einst als TV-Polizist berühmt geworden ist. Nach einem handfesten Skandal kehrt er in seine kanadische Heimatstadt zurück, wo er eigentlich sein Leben überdenken will. Doch da auch seine alten Freunde und Nachbarn ihn gar nicht mehr von seiner TV-Rolle trennen können, wird er ständig in echte Kriminalfälle verwickelt und unversehen mit seinen alten Freunden Sam (Sydney Tamiia Poitier) und Dave (Kristian Bruun) zum "echten" Ermittler. In der ersten Episode versucht das Trio, Carters Hausverwalter zu rehabilitieren, dem ein Mord angehängt wurde, den er gar nicht begangen hat.

Super RTL setzt zum Start auf eine Sonderprogrammierung: Der eigentliche Sendetermin ist donnerstags um 22 Uhr, los geht's am 22. April. Am 23. April um 22 Uhr, 24. April um 22:20 Uhr und 26. April um 22:10 Uhr gibt's aber ausnahmsweise jeweils zwei weitere Folgen zu sehen. Die ersten acht von bislang insgesamt zwanzig Folgen in zwei Staffeln sind also innerhalb von fünf Tagen im Programm. Bei TVNow ist die Serie für zahlende Kunden bereits vorab ab dem 16. April abrufbar. Neu ist die Serie in Deutschland übrigens nicht, sie war ab 2019 bereits im Pay-TV beim Universal Channel zu sehen.