am 01.04.2021 - 16:40 Uhr

Ziel des Unternehmens sei es, künftig bereits zu einem frühen Kofinanzierungszeitpunkt als Vertriebspartner sowohl Highend-Programme als auch "diverse, mutige und junge" Produktionen zu ermöglichen, heißt es von Bavaria Media. Unter der Führung von Chainopoulos wolle man auch die VoD-Verwertung eigenständig verantworten. Die über viele Jahre für diese Verwertungsart bestehende Kooperation mit der WDRmediagroup wird beendet.

Eva Pfaudler, stellvertretende Geschäftsführerin und Leiterin Content Distribution Bavaria Media, sagt: "Wir freuen uns, dass wir unseren Geschäftsbereich Content Distribution mit Maike Haas, Lisa Fidyka und Niko Chainopoulos weiter optimieren können. Maike Haas hat gleichermaßen langjährige produzentische als auch vertriebsseitige Erfahrungen – eine ideale Kombination für unser Vorhaben, beide Bereiche in unserem Haus stark zu verzahnen."

Marc Lammek, Geschäftsführer Bavaria Media, ergänzt: "Um alle Verwertungsrechte aus einer Hand umfassend vermarkten zu können, begrüßen wir mit Niko Chainopoulos einen absoluten Experten für den umfänglichen Ausbau unseres VoD-Geschäfts. Zusätzlich zu unserem sehr erfolgreichen Film- und TV-Rechtevertrieb im In- und Ausland werden wir im Bereich VoD ein hochattraktiver Player in diesem Zukunftsmarkt sein. Der WDRmediagroup möchten wir ausdrücklich danken für die stets vertrauensvolle und professionelle Zusammenarbeit im VoD-Bereich in den letzten Jahren."