Vor etwas mehr als fünf Jahren hat Sky damit begonnen, Serien auf Sky Krimi durch Werbung und Programmhinweise zu unterbrechen. Als später Sky One startete, setzte man auch dort auf Unterbrecherwerbung. Das betraf auch US-Shows, nicht aber eigenproduzierte Formate. 2016 freute man sich noch über die "hohe Akzeptanz" der Zuschauer - doch nun dreht man die Uhr wieder ein Stück weit zurück. Wie Sky gegenüber DWDL.de bestätigt hat, seien die Werbeunterbrechungen bei Sky One und Sky Krimi zum Monatsbeginn abgeschafft worden.

Für die Kunden von Sky ist das eine gute Nachricht. Die Werbeblöcke beim Pay-TV-Sender waren zwar nie sonderlich lang, aber wenn man schon für einen Fernsehsender bezahlt, sollte man ja meinen, dass sich wenigstens die Werbung in Grenzen hält. "Mit dem Launch von Sky Comedy und Sky Crime am 1. April haben wir auch die Werbeunterbrechung bei Sky One und Sky Krimi abgeschafft und bieten nun auf all unseren Entertainment und Cinema Sendern unterbrechungsfreie Programme. Damit möchten wir unseren Kunden ein noch besseres TV-Erlebnis bieten", heißt es von einem Sendersprecher auf Anfrage.

Bei der Einführung der Unterbrecherwerbung erklärte man noch, man führe sie auch deshalb ein, weil man dadurch besser Programmpromotion betreiben könne - und das eigene Programm habe man schließlich stark ausgebaut. Sky verwies damals auf ohnehin in den Serien eingebaute Unterbrechungen in der Dramaturgie, etwa weil sie zuvor im Free-TV gelaufen waren. Das alles wirft man jetzt über Bord und erklärt, man wolle den Kunden ein besseres TV-Erlebnis bieten.

Das stimmt sicherlich auch, ganz so uneigennützig dürfte der Schritt von Sky aber nicht sein. Schließlich zahlen immer mehr Menschen für ein Pay-Angebot, sei es im klassischen Bezahlfernsehen oder im VoD-Bereich. Und da mutet es vielleicht anachronistisch an, Serien und Shows zu unterbrechen, wenn Netflix und Prime Video das nicht machen - auch wenn man es im VoD-Bereich der internationalen Konkurrenz gleichtut.