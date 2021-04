Der Auftakt verlief katastrophal: Weniger als 600.000 Zuschauer und Marktanteile von nicht mal vier Prozent in der Zielgruppe verzeichneten die ersten beiden Folgen der neuen Datingshow "Claudias House of Love" in dieser Woche in Sat.1. Dass sich das Format, das bereits zu Jahresbeginn seine Premiere beim Streamingdienst Joyn feierte, in den kommenden Wochen deutlich steigern kann, glaubt man wohl auch in Unterföhring nicht - und macht deshalb kurzen Prozess.

Mit sofortiger Wirkung fliegt "Claudias House of Love" aus dem Programm. Stattdessen wird Sat.1 am kommenden Dienstag um 20:15 Uhr den Spielfilm "Harry Potter und der Halbblutprinz" zeigen, nachdem am Ostermontag bereits "Harry Potter und der Orden des Phönix" zu sehen ist.

Mit "Claudias House of Love" sollte eigentlich der Startschuss für mehr Eigenproduktionen in der Sat.1-Primetime fallen (DWDL.de berichtete). Allerdings hält der Privatsender auch weiterhin an seinem Vorhaben fest - so wird die neue Staffel der Doku-Reihe "112 Notruf Deutschland" bereits ab dem 13. April dienstags um 20:15 Uhr laufen. Ursprünglich war die Rückkehr erst für Ende April vorgesehen.