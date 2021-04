Das Tanzverbot am Karfreitag führte dazu, dass "Let's Dance" in dieser Woche nur aus der Konserve kam. Dementsprechend ging auch das Interesse des Publikums an der RTL-Show deutlich zurück. Anstelle des obligatorischen Tagessiegs in der Zielgruppe fuhr "Das große Tanz-Alphabet" diesmal deutlich überschaubarere Quoten ein. Insgesamt schalteten 2,55 Millionen Zuschauer, darunter 870.000 zwischen 14 und 49 Jahre. Hier lag der Marktanteil des Best-Ofs bei soliden 12,5 Prozent.

Genauso viele junge Zuschauer erreichte übrigens auch "Luke! Die Schule und ich", das wegen der kürzen Laufzeit auf etwas niedrigere 11,4 Prozent Marktanteil kam, damit aber auf den besten Wert der laufenden Staffel verbuchte. Verglichen mit der sehr schwachen Vorwoche zog der Wert um fast vier Prozentpunkte an. Insgesamt waren 1,40 Millionen Zuschauer dabei. Freuen kann man sich in Unterföhring zudem mit Blick auf die ProSieben-Quoten - die fielen in der Zielgruppe nämlich sogar besser aus als jene von "Let's Dance".

Mit 0,98 Millionen 14- bis 49-Jährigen erzielte die Free-TV-Premiere von "Ant-Man and the Wasp" am Freitagabend einen Marktanteil von 12,7 Prozent - mehr junge Zuschauer als der Blockbuster erreichte nur die "Tagesschau". Im Windschatten dieses Erfolgs punktete anschließend auch "John Wick" mit 1,23 Millionen Zuschauern sowie 11,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Eine schwache Daytime sorgte jedoch dafür, dass ProSieben letztlich doch nur einnen Tagesmarktanteil von 8,2 Prozent erzielte.

RTL erwies sich mit seinen 10,9 Prozent zwar auch nicht als glänzender Marktführer, konnte tagsüber allerdings über weite Strecken hinweg zumindest zweistellige Marktanteile in der Zielgruppe verbuchen. So erzielten die beiden "Dr. Dolittle"-Filme etwa Werte von 11,3 und 11,8 Prozent, "Comeback oder weg?" schaffte am Vorabend 11,1 Prozent. Am stärksten war jedoch "RTL aktuell", das auf 17,5 Prozent in der Zielgruppe sowie insgesamt 2,86 Millionen Zuschauer kam.