Florian König, Kai Ebel, Heiko Waßer und Christian Danner bilden auch in diesem Jahr das Formel-1-Team von RTL - zumindest bei den beiden Rennen im April und Mai, die man überträgt. Das hat der Sender jetzt bestätigt. Das erste Rennen in dieser Saison wird RTL am 18. April zeigen, danach steht am 9. Mai der Große Preis von Spanien auf dem Programm. Aufgrund des Coronavirus wird RTL diese beiden Rennen aus dem Studio in Köln produziert, so hatte man auch weite Teile der vergangenen Saison bestritten.

Wie RTL in Monza (12. September) und Sao Paulo (7. November) verfahren wird, ist derzeit noch offen. Unklar ist auch, ob dann sowohl König, als auch Ebel, Waßer und Danner mit dabei sein werden. Vor allem bei Florian König tun sich Fragezeichen auf. Der übernimmt ab der kommenden Saison die Moderation des "Doppelpass" in Sport1 - und hat daher in der zweiten Jahreshälfte an einem Sonntag eigentlich immer einen festen Termin.

In jedem Fall wird Kai Ebel bei den ersten beiden Rennen, die RTL überträgt, als Sportreporter vor Ort sein, zum Start eben in Imola, auch Felix Görner ist dann für den Sender an der Strecke. Als Experte fungiert beim ersten von RTL übertragenen Rennen der ehemalige Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg.

Anders als in den vergangenen Jahren sind in diesem Jahr erstmals nicht mehr alle Rennen bei RTL zu sehen. Grund dafür ist Sky, das sich die Rechte gesichert hatte und die Formel 1 damit fast vollständig ins Pay TV geholt hat. An vier Rennen sicherte sich RTL aber die Sublizenzen von Sky. Dass man dabei auf das bewährte Personal der vergangenen Jahre setzt, überrascht nicht. Darüber war bereits spekuliert worden - nun also die Bestätigung für zumindest die ersten beiden Rennen. Alle Rennen der Formel 1 sind unabhängig von RTL auch bei Sky und damit im Pay-TV zu sehen.

Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL News, sagt: "Florian König, Kai Ebel, Heiko Waßer und Christian Danner sind für uns und die Zuschauer untrennbar mit der Erfolgsgeschichte der Formel 1 bei RTL verknüpft. Wir freuen uns daher sehr, dass wir alle vier für die Rückkehr der Königsklasse bei RTL gewinnen konnten."