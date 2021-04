In den vergangenen Wochen hat Banijay Productions Germany in Thailand die zweite Staffel der RTLzwei-Show "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" produziert, in der gleich 25 mehr oder weniger prominente Personen um den Titel "Realitystar 2021" spielen. Während der genaue Ausstrahlungstermin im Sommerprogramm noch aussteht, hat RTLzwei jetzt schon mal durchblicken lassen, wer sich dem Kampf um 50.000 Euro stellt.

Mit dabei ist unter anderem Claudia Obert, die erst im vergangenen Jahr für eine Realityshow nach Thailand gereist ist - damals für den Sat.1-Überraschungserfolg für "Promis unter Palmen". Ebenfalls Teil des Casts: Narumol, Evil Jared, Gina-Lisa Lohfink, Walther Hoffmann, Andrej Mangold, Loona, Cosimo Citolo, Alessia Herren, Aminata Sanogo, Frédéric Prinz von Anhalt, Jenefer Riili, Kader Loth, Chris Broy, Julia Jasmin Rühle, Laura Morante, Rocco Stark, Luigi "Gigi" Birofio, Silvia Wollny, Mike Heiter, Tim Kühnel, Gino Bormann, Leon Machère, Paul Elvers sowie Xenia Prinzessin von Sachsen.

Moderiert wird der "Kampf der Realitystars" erneut von Cathy Hummels, die den Promis in der "Stunde der Wahrheit" auf den Zahn fühlen wird. Das Konzept sieht vor, dass die sich lichtenden Reihen der Teilnehmenden kontinuierlich durch neue Promis aufgefüllt wird. Für RTLzwei entpuppte sich die Show 2020 als erfolgreichster Neustart des Jahres - in der Spitze lag der Marktanteil damals bei rund zehn Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Unterdessen geht der Boom der Realityshows schon in der kommenden Woche weiter, wenn "Promis unter Palmen" in die zweite Staffel starten wird (DWDL.de berichtete). Auch Sat.1 hatte die Show jüngst - trotz der Corona-Pandemie - wieder in Thailand produzieren lassen.