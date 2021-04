Ingo Lenßen selbst ist es gewesen, der die Fans und Zuschauer am Dienstagnachmittag über die sozialen Netzwerke informiert hat. Der für den heutigen Dienstag, den 6. April, angekündigte Staffelstart von "Lenßen Live - Der Kultanwalt am Telefon" fällt aus. Wie Lenßen in einer kurzen Videobotschaft erklärt, sei ein Crew-Mitglied erkrankt. "Da uns die Gesundheit unserer Mitarbeiter besonders am Herzen liegt, müssen wir auf die Sendung verzichten", so der Anwalt.

Nach aktuellen Planungen verschiebt sich der Start der neuen Staffel aber nur um eine Woche. Lenßen erklärt, dass die Live-Sendung am kommenden Dienstag tatsächlich um kurz nach 22 Uhr bei Sat.1 Gold zu sehen sein soll. Auch seinen Programmvorlauf hat der Spartensender bereits dementsprechend geändert. Die kommende Staffel, in der Lenßen den Anrufern wie gehabt in rechtlichen Fragen berät, umfasst fünf Ausgaben, produziert wird von Constantin Entertainment.

Am heutigen Dienstag, den 6. April, setzt Sat.1 Gold ab 20:15 Uhr dennoch den ganzen Abend über auf Ingo Lenßen. Los geht’s zu Beginn der Primetime mit alten Ausgaben von "Lenßen übernimmt", ab 22 Uhr sind dann schließlich Folgen von "Lenßen & Partner" zu sehen.