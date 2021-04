Schon ab dem 15. April - also am Donnerstag kommender Woche - geht "Ex on the Beach" bei TVNow, dem Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland, in die zweite Runde - und die fällt deutlich umfangreicher aus als die erste Staffel aus dem Herbst vergangenen Jahres: Gleich 16 neue Folgen hat TVNow angekündigt, vier mehr als im vergangenen Jahr. Obendrein wird man diesmal im Anschluss ans Finale zudem noch eine Wiedersehens-Folge zeigen. Veröffentlicht werden sie im wöchentlichen Rhythmus immer donnerstags.

Statt in Griechenland wurden die neuen Folgen nun in Mexico gedreht. Das Konzept des Formats: Eine Reihe von Singles zieht auf der Suche nach einer neuen Liebe in eine Strandvilla ein. Nach und nach halten allerdings auch ihre Ex-Partnerinnen oder -Partner Einzug. Während einige von ihnen auf Rache aus sind, hoffen andere, die alte Liebe neu zu entfachen - sehen sich aber angesichts der übrigen Kandidaten auch einiger Konkurrenz gegenüber.

Statt acht gibt's diesmal zunächst sieben Kandidatinnen und Kandidaten, gleich drei davon kennen TVNow-Trash-Fans womöglich schon aus "Temptation Island": Den Kieler Bademeister Till, die Zerspanungsmechanikerin und Influencerin Roxy aus Wicklesgreuth und den Kölner Tätowierer Diogo. Ebenfalls schon TV-Erfahrung bringt der aus Nizza stammende Tommy mit, allerdings aus dem französischen Format "Les princes et les princesses de l’amour". Dazu kommen noch drei Kandidatinnen ohne TV-Erfahrung.

Ob es erneut auch eine TV-Auswertung bei RTL geben wird, steht noch nicht fest. Man behalte sich diese vor, aktuell gebe es aber keine Pläne, heißt es auf DWDL.de-Anfrage. Die erste Staffel lief am späten Dienstagabend bei RTL wie erwähnt sehr schwach und wurde im Lauf der Staffel auf einen Sendeplatz nach dem "Nachtjournal" verlegt. Produziert wird die Kuppel-Reality-Show von RTL Studios, Lizenzgeber ist ViacomCBS International Studios.