William Hanna und Joseph Barbera, die einst noch für MGM "Tom & Jerry" erfunden hatten, gründeten 1957 ihr eigenes Produktionsstudio Hanna-Barbera Productions und dominierten über Jahrzehnte den Zeichentrich-Bereich im Fernsehen. Ob Scooby-Doo, "Familie Feuerstein" oder "Die Schlümpfe": Viele der heute noch bekannten Zeichentrick-Ikonen stammten von dort. 2001 ging Hanna-Barbera nach dem Tod von Hanna allerdings in Warner Bros. Animation auf, einige Produktionen wurden auch an Cartoon Network Studios übergeben.

Doch zwanzig Jahre später wird die Marke nun wiederbelebt: Wie WarnerMedia bekannt gab, werden die in London beheimateten Cartoon Network Studios Europe in Hanna-Barbera Studios Europe umbenannt. Es handle sich um das Flagship-Animationsstudio von Warner für die Regionen Europa, Naher Osten und Afrika. Hanna-Barbera Studios Europe baut dabei auf den Produktionen von Cartoon Network Studios Europe auf - wie etwa "The Amazing World of Gumball" oder "The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe", soll aber die Produktion darüber hinaus deutlich ausweiten.

Geführt wird die neue Einheit gemeinsam von Sam Register, Präsident von Warner Bros. Animation und Cartoon Network Studios, und Vanessa Brookman, Head of Kids EMEA. "Es gibt nur wenige Namen in der Animationsbranche, die eine solche Ehrfurcht und Freude hervorrufen wie Hanna-Barbera. Der Samstagmorgen und die Zeichentrickserien wären nicht dasselbe ohne die Arbeit, die aus diesem Studio hervorging, und da sich das Fernsehen wieder einmal weiterentwickelt, ist es nur passend, dass Hanna-Barbera zurückkehrt, um ein einflussreicher Teil davon zu sein", so Register. Brookman fügt hinzu: "Es ist ein enormes Privileg, unser EMEA-Studio im Namen einer der renommiertesten und beliebtesten Marken der Animationsgeschichte zu erweitern. Sam und ich teilen eine ehrgeizige Vision für das Wachstum unserer europäischen Content-Pipeline, angetrieben von dem talentierten Team, das hinter dem preisgekrönten Erfolg unserer bestehenden Produktionen in der Region steht."