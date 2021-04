am 08.04.2021 - 11:52 Uhr

Mit in der Regel zwischen einem und eineinhalb Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe liefert "Immer wieder Jim" dieser Tage beim Sender Nitro eine solide, aber dennoch ausbaufähige Performance auf dem Sendeplatz ab 19:20 Uhr ab. Am 5. Mai, einem Mittwoch, wird Nitro die letzte Episode der Serie, Nummer 18 aus Staffel acht, wiederholt haben. Anstelle danach noch einmal von vorne zu beginnen, meldet sich ab dem 6. Mai um 19:10 Uhr eine andere ehemalige Sitcom im Programm zurück: "Alf".

Zuletzt liefen die Geschichten rund um den temperamentvollen Außerirdischen vom Planeten Melmac Ende April 2020 beim Spartensender. In der Spitze fielen die Zielgruppen-Marktanteile damals etwas höher aus, sie lagen nämlich nicht selten bei mehr als zwei Prozent. Die Serie war damals jedoch gewissen Schwankungen unterlegen, auch Ergebnisse in der Region um ein Prozent wurden gemessen.

Die Ausstrahlung startet natürlich mit der ersten Episode. Insgesamt gibt es von "Alf", das übrigens die Kurzform von Alien Life Form ist, 102 Episoden, die in vier Staffeln entstanden. Im Auftrag des US-Senders NBC wurde die Sitcom zwischen 1986 und 1990 produziert, ab 1988 lief die Serie auch in Deutschland. Die Erstausstrahlung nahm damals das ZDF vor.