Nach 39 Fällen verabschiedete sich das Bremer "Tatort"-Ermittlerteam Inga Lürsen und Lars Stedefreund (gespielt von Sabine Postel und Oliver Mommsen) im April 2019 vom Krimipublikum. Über zwei Jahre später nehmen nun die Nachfolger ihren Dienst auf. Jasna Fritzi Bauer, Luise Wolfram sowie Dar Salim debütieren an Pfingstmontag, also am 24. Mai 2021 um 20:15 Uhr im Ersten, wie inzwischen feststeht. Das Trio hat es in sich: Jasna Fritzi Bauer spielt im Krimi die junge, enorm ehrgeizige und gerne unterschätzte Liv Moormann, die sich nun der Mordkommission beweisen will, manchmal aber noch gezügelt werden muss. An ihrer Seite: Linda Selb (Wolfram), die fachlich exakt, aber menschlich als speziell beschrieben wird und der Däne Mads Anderson (Dar Salim), der tough ist und vor nichts zurückschreckt.

Ihr erster Fall hört auf den Namen "Neugeboren", was angesichts des Einstands in mehrfacher Hinsicht passe, wie Radio-Bremen-Programmdirektor Jan Weyrauch findet. Im Krimi wird ein Baby entführt. Der Fall bindet viele Polizeikräfte, die Kapazitäten sind nahezu ausgeschöpft. Dann wird ein Toter in einem Industriebau gefunden, der sich eventuell in den Tod gestürzt hat. Wer soll übernehmen? Der Däne Mads Anderson muss noch einmal ran, obwohl er schon auf gepackten Koffern sitzt - er möchte zurück nach Kopenhagen. Zusammen mit den ihm zur Seite gestellten Liv Moormann und Linda Selb entdeckt er Messerstiche am Körper des Toten. Es stellt sich heraus, dass es sich bei der Leiche um einen bekannten Drogendealer handelt.



Barbara Kulcsar führte Regie, das Buch kommt von Christian Jeltsch. An der Kamera auf eine "nahe, atmende und dynamische Visualität" gesetzt hat Filip Zumbrunn. Gedreht wurde im November und Dezember 2020, der Film kommt aus dem Hause Bremedia Produktion.

Vorgestellt wurde das neue Bremer "Tatort"-Team zuletzt übrigens schon in einer Mockumentary namens "How to Tatort": Darin traten in jeder Episode andere schon bekannte Ermittler aus der Krimireihe auf, um die Neuen zu beglückwünschen. Premiere feierte das sechsteilige "How to Tatort" im November 2020 in der Mediathek und im Dezember 2020 bei One.