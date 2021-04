Eigentlich sollte am Samstagabend der große Kindergeburtstag Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger bei RTL in die nächste Runde gehen - doch nun kommt bei der Live-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" alles ein wenig anders. Der Grund: Günther Jauch hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte ein RTL-Sprecher am Freitagmorgen gegenüber DWDL.de.

Der Moderator fällt damit erstmals seit 31 Jahren aus, wie es von Seiten des Senders heißt. Dennoch soll die Sendung wie geplant stattfinden - bis dahin wird sich RTL auf die Suche nach einem Ersatz für den 64-Jährigen machen müssen. Günther Jauch selbst werde sich am Samstag zumindest live in die Sendung zuschalten lassen, kündigte RTL an an.

Günther Jauch: "Ich bin auch zuversichtlich, dass ich bei der Sendung am 17. April wieder dabei bin." Die neue Staffel von "Denn sie wissen nicht, was passiert" wird von i&u produziert und soll drei Folgen umfassen, die jeweils samstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden.

In der Vergangenheit hatten im Schnitt rund zweieinhalb Millionen Zuschauer eingeschaltet, wenn sich Jauch, Gottschalk und Schöneberger unter der Leitung von Thorsten Schorn den Spielrunden gegen zwei prominente Gäste stellten. Erst im vergangenen Jahr waren die vier Gastgeber für ihre Leistung bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet worden.