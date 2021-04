Linda Zervakis hat ihren Abschied bei der "Tagesschau" angekündigt. In einer Mail an die Kollegen bei ARD-aktuell, über die zuerst "Medieninsider" berichtete, kündigte sie ihren Abgang an. Bereits am 26. April wird die Journalistin zum letzten Mal die 20-Uhr-Ausgabe der Nachrichtensendung moderieren. Der zuständige NDR hat das gegenüber DWDL.de bestätigt.

Zervakis arbeitet bereits seit 2001 für den NDR, zunächst als Nachrichtensprecherin und Redakteurin beim Radiosender N-Joy. Nach verschiedenen Stationen war sie 2009 erstmals im "Nachtmagazin" zu sehen, ein Jahr später folgte ihre erste Moderation der "Tagesschau". 2013 wurde sie schließlich zur Sprecherin der Hauptausgabe der Nachrichtensendung befördert, damals folgte sie auf Marc Bator, der zu Sat.1 wechselte.

Welche Pläne Zervakis für die Zukunft hat, ist noch unklar. Es gibt sicherlich viele Sender oder Plattformen, die gerne mit der 45-Jährigen zusammenarbeiten würden. Sie selbst schweigt bislang zu ihren Plänen. In ihrer Mail an die Kollegen schreibt Zervakis lediglich, man solle gehen, wenn es am schönsten sei. Außerdem werde es jetzt Zeit, neue Wege zu gehen. Unklar ist bislang auch, wer auf Zervakis in der Hauptausgabe der "Tagesschau" nachfolgen wird. Derzeit gehören zum Team neben Zervakis auch noch Chefsprecher Jens Riewa, Susanne Daubner, Thorsten Schröder, Judith Rakers, Constantin Schreiber und Julia-Niharika Sen.

"Die tagesschau bedauert sehr, auf Linda Zervakis verzichten zu müssen. Das gesamte Team hat sie als Mensch und Kollegin sehr geschätzt. Linda Zervakis möchte sich auf eigenen Wunsch hin beruflich verändern, wir wünschen ihr für ihren weiteren Weg alles Gute", sagt Marcus Bornheim, 1. Chefredakteur von ARD-aktuell.

Fehlende Perspektiven beim NDR?

Linda Zervakis moderierte während ihrer Zeit beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch Unterhaltungsshows. So präsentierte sie 2018 zusammen mit Elton "Unser Lied für Lissabon", in der Show wurde nach dem deutschen Beitrag für den ESC 2018 gesucht. Ein Jahr später moderierte sie mit Barbara Schöneberger "Unser Lied für Israel". Im NDR Fernsehen wiederum präsentierte sie "Das Experiment" und "Linda Zervakis: Alles auf Anfang" - Letzteres fiel jedoch den Sparmaßnahmen des Senders zum Opfer. Gut möglich also, dass es der Moderatorin beim NDR an Perspektiven mangelte.

Auch dass sie ihren erfolgreichen Podcast "Gute Deutsche" mit Spotify und Studio Bummens umsetzte und nicht mit dem NDR, hätte man in Hamburg wohl als Alarmsignal werten können. Nun darf man gespannt sein, wohin es Linda Zervakis verschlagen wird.