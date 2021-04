Im Rahmen eines Programmtrailers während "Let's dance" hat RTL nun weitere Details zu seiner neuen Murmel-Show verraten, die man Ende letzten Jahres für dieses Frühjahr in Aussicht gestellt hat: "Murmel Mania" wird demnach am 11. Mai Premiere feiern und somit dienstags um 20:15 Uhr zu sehen sein. Moderator der Sendung ist Chris Tall.

In jeder Ausgabe von "Murmel Mania" treten mehrere Prominente in zwölf Spielrunden gegeneinander an und suchen den "Murmel-Champion". Auf verschiedenen Bahnen müssen die Promis ihr Murmel-Talent unter Beweis stellen und Punkte für das Finale sammeln. Auf der Finalbahn entscheidet sich dann, wer das größte Fingerspitzengefühl hat. Der siegreiche Promi spendet das erspielte Geld an eine wohltätige Organisation.

Das Format stammt von Talpa und feierte in den Niederlanden erst Anfang dieses Jahres seine Premiere. RTL-Senderchef Jörg Graf erklärte dazu im Dezember: "Die Idee hängt mit der Faszination für den 'Domino Day' zusammen, den wir als großes Event so nicht produzieren können."