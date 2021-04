am 12.04.2021 - 10:41 Uhr

Die Free-TV-Sender DMAX, TLC, Eurosport 1, Home & Garden TV (HGTV) und Tele 5 sind auch künftig Teil des Basispakets von 1&1. Das hat Discovery Deutschland jetzt bekanntgegeben, die bestehende Partnerschaft mit 1&1 wird damit verlängert. Neu an dem Deal ist, dass HGTV und Tele 5 künftig auch in hochauflösender Qualität via 1&1 HD TV zu empfangen sind. Das war bislang nicht der Fall.

Auch sonst bleibt alles beim Alten zwischen 1&1 und Discovery: So bleiben Discovery Channel und Animal Planet Teil des Pakets 1&1 TV Dokumentation, darüber hinaus ist Eurosport 2 auch in Zukunft Teil von 1&1 TV Sport.