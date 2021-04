Am Samstag, 22. Mai findet nach der einjährigen Corona-Pause nun wieder der "Eurovision Song Contest" statt. Und eine Sache bleibt wie gewohnt: Vor und nach der Übertragung des "ESC", der diesmal in Rotterdam ausgetragen wird, begrüßt Barbara Schöneberger das Publikum im Ersten. Der "Countdown für Rotterdam" startet wie gewohnt um 20:15 Uhr. Als musikalische Gäste haben sich bereits Jan Delay, Sarah Connor, Michael Schulte und Newcomerin Zoe Wees angesagt. Auch eine Schalte zum deutschen Vertreter Jendrik ist geplant.

Ob es aus deutscher Sicht etwas zu feiern oder Trauerarbeit zu leisten gibt: In jedem Fall meldet sich Barbara Schöneberger auch im Anschluss an die Übertragung wieder mit der "ESC Aftershow" noch einmal für eine halbe Stunde, voraussichtlich von 0:45 Uhr bis 1:15 Uhr, zu Wort. Auch hier sind wieder Live-Schalten nach Rotterdam zu ESC-Kommentator Peter Urban und zu Jendrik geplant.

Am Samstagvorabend kann man sich schon bei One auf das Finale einstimmen: Um 19:45 Uhr läuft dort die "ESC-Finalprognose" mit Alina Stiegler und Stefan Spiegel, die es auch in der Vergangenheit schon online gab. Die beiden bewerten darin die Chancen für die 26 teilnehmenden Songs und Interpreten. Am Freitag zuvor wiederholt Das Erste ab 23:45 Uhr noch einmal den "ESC" von 2011 aus Düsseldorf. Die beiden Halbfinalshows sind am 18. und 20. Mai ab jeweils 21 Uhr bei One zu sehen. Dort gibt's am 17. Mai ab 23:15 Uhr auch die "ESC Top 10" mit Alina Stiegler und Stefan Spiegel zu sehen, direkt im Anschluss noch die "ESC Top 10" mit Marcel Stober und Thomas Mohr.