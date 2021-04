© Zeit

"Kindheit besteht aus lauter Abenteuern: Es geht viel ums Spielen und Träumen, Entdecken und Ausprobieren, um Neugier und Mut. Bei diesem Grundgefühl setzt 'Zeit Leo' an", so Chefredakteurin Inge Kutter. "Wir nehmen Kinder mit auf eine Abenteuerreise, die ihnen Spaß macht, die sie die Welt auf ihre Weise entdecken lässt und sie so in ihrer persönlichen Entwicklung unterstützt und fördert."

Überarbeitet wurden auch die "Zeit Leo"-Seite in der "Zeit" sowie der wöchentliche Newsletter. Neu ist auch ein sogenannter Kinderrat, der als fünfköpfige Gremium für einen regelmäßigen Austausch mit der Redaktion sorgen soll.