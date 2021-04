am 14.04.2021 - 09:30 Uhr

Neue Struktur, neuer Markenauftritt, ein erweitertes Tätigkeitsfeld und ein zweiter Geschäftsführer: Vieles ist also neu bei Banijay Live Artist Brand (kurz BLAB genannt), das aus der bisherigen Brainpool Live Artist & Brand GmbH hervorgeht. Deren Kerngeschäft ist laut Eigenbeschreibung "der Auf- und Ausbau von Künstlerinnen und Künstlern, die Entwicklung und Veranstaltung von Live-Formaten, die Vermarktung aller Brands innerhalb der deutschen Banijay Gruppe sowie die Kreation und Produktion von digitalem Entertainment-Content."

Künftig wird die Banijay Live Artist und Brand also eng mit allen Produzenten der Banijay-Gruppe zusammenarbeiten, wozu Brainpool, Endemol Shine Germany, Good Times, Banijay Productions, MadeFor und die Künstler-Management-Labels der Banijay Germany gehören. Auch das Geschäft mit Branded Content und Digital Originals, das einst in der vergangenes Jahr wieder bei Endemol eingegliederten Endemol Shine Beyond gebündelt war, ist künftig bei BLAB angesiedelt, ebenso wie der Ticketing-Bereich von Endemol Shine.

Geführt wird die neue Banijay Live Artist Brand künftig gemeinsam von Ingrid Langheld, die bislang Geschäftsführerin von Brainpool Live Artist & Brand war, sowie Daniel Durst. Er kommt zum 1. Juli 2021 von Bertelsmann, wo er als Chief Product Manager an neuen Produkt-Strategien gearbeitet hat. Zuvor war er in unterschiedlichen Funktionen bei Axel Springer tätig, unter anderem als Head of Strategic Product Development, als Product Director von Upday und Director Consumer Products von "Bild" und "Welt".

Im Einzelnen umfasst die neue BLAB fünf Bereiche. Im Bereich Talent Relations & Live Production geht's um den "strategischen Aufbau von etablierten Künstlerinnen und Künstlern und Nachwuchstalenten", auch das Booking von Artist- & Live-Marken, die Entwicklung, Produktion und Realisation von Live-Formaten und Bühnenprogrammen wie "Nightwash" oder des Cologne Comedy Festivals sind hier angesiedelt. Im Bereich Digital Content geht's um Digital-First- oder Digital-Only-Content, sowohl unter dem eigenen MySpass-Label als auch für andere Sender und Plattformen. Auch Programmverlängerung und die Begleitung von TV-Sendungen und Live-Events am second screen wie web-exklusive Specials oder Backstage-Reportagen gehören ins Portfolio.

Im Bereich "Brands" geht's um Konzeption, Produktion und Distribution von Branded-Entertainment-Formaten. BLAB kümmert sich aber auch um die Lizenzauswertung der eigenen Formate - sei es durch die klassische Syndizierung etwa im Streaming-, DVD- oder TV-Bereich oder auch das Merchandising. Und schließlich der Bereich "Ticketing". Über 200.000 Tickets werden in normalen Jahren verkauft, sowohl für Banijay-eigene Shows wie auch als Dienstleister für andere Produktionsfirmen.

Marcus Wolter, CEO von Banijay Germany: "Mit Gründung der Banijay Live Artist Brand haben wir nun die einzigartige Chance, zukunftsweisende Entertainment-Brands sowie Künstlerinnen und Künstler mit der gesamten Entertainment Power der Banijay Deutschland Gruppe am Markt zu etablieren. Ingrids Team besteht aus erfahrenen und talentierten Vermarktungs-, Digital- und Live-Experten, die Künstlerinnen und Künstlern sowie Marken eine maximale Aufmerksamkeit auf allen reichweitenstarken Medienplattformen garantieren." Ingrid Langheld erklärt: "Ich freue mich, die BLAB mit meinem Team aufs nächste Level zu heben und gemeinsam für und mit unseren Künstlern, Partnern, Kolleginnen und Kollegen aus der Banijay-Gruppe außergewöhnliche Entertainment-Markenwelten auf allen Plattformen zu kreieren. Mit Daniel als Co-Geschäftsführer haben wir einen ausgewiesenen Digital-Strategen für unser Haus gewinnen können und ich freue mich die Zukunft der BLAB mit ihm zusammen zu gestalten."