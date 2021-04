RTL hat den Start einer neuen Comedy-Gameshow angekündigt - mitsamt einer ungewöhnlichen Besetzung. Moderiert wird "Du musst dich entscheiden" nämlich von Katrin Bauerfeind, die zuletzt in der Joyn-Comedyserie "Frau Jordan stellt gleich" zu sehen war und in der kommenden Woche für ProSieben das gerade erst angekündigte Interview mit Annalena Baerbock oder Robert Habeck führen wird (DWDL.de berichtete). In der neuen RTL-Show steht sie nun zusammen mit Mario Barth und Jürgen Vogel vor der Kamera, die sich einer Art Klischee-Duell stellen.

"Du musst dich entscheiden" will laut RTL-Beschreibung "gängige Klischees auf den Prüfstand" stellen und nur den zum Gewinner machen, "der bereit ist umzudenken". Für jede Aufgabe, die sie gestellt bekommen, müssen sich Mario Barth und Jürgen Vogel Unterstützung holen - allerdings wissen die beiden nichts über die Fähigkeiten und Biografien der fünf Helferinnen und Helfer, die in jeder Spielrunde zur Auswahl stehen. Nur eine der fünf Personen besitzt letztlich jedoch die Fähigkeit, die für die jeweilige Spielrunde verlangt ist.

Produziert wird die neue Show, von der zunächst vier Folgen geplant sind, von Hauptstadt Helden Production. Die Ausstrahlung erfolgt ab dem 12. Mai jeweils mittwochs um 20:15 Uhr. Aktuell ist auf diesem Sendeplatz "Mario Barth deckt auf" zu sehen.

Für RTL ist "Du musst dich entscheiden" der zweite Show-Neustart innerhalb von zwei Tagen, denn bereits am 11. Mai wird der Privatsender die neue Sendung "Murmel Mania" an den Start bringen, deren Moderation der Comedian Chris Tall übernimmt (DWDL.de berichtete). Auf verschiedenen Bahnen müssen die Promis darin ihr Murmel-Talent unter Beweis stellen und Punkte für das Finale sammeln. Im Auftrag von RTL produzierte Talpa Entertainment Productions in Zusammenarbeit mit RTL Studios die Show vor wenigen Wochen in den Niederlanden, wo das Format zu Jahresbeginn auch seine Premiere feierte.