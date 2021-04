Der christliche Sender Bibel TV, an dem unter anderem auch die evangelische und katholische Kirche Anteile halten, nimmt die Krimiserie "Smoketown" ins Programm und zeigt die neun Episoden ab sofort immer freitags ab 22 Uhr in Doppelfolgen. Die Serie stammt ursprünglich vom Sender TBN - dem Trinity Broadcasting Network, also ebenfalls einem christlichen Sender.

Und darum geht's: In der Stadt Smoketown, in der es in der Vergangenheit immer wieder zu polizeilicher Willkür kam, wird ein weißes 17-jähriges Mädchen ermordet aufgefunden, als Verdächtiger wird schnell der Betreiber eines nahe gelegenen Obdachlosenheimes verhaftet - eine Person of Color. Dieser beteuert aber immer wieder seine Unschuld. Ein Team aus dem stellvertretenden Polizeichef (Michael Shenefelt), einer Reporterin (Viviana Chavez) und einem jungen Mädchen (Chelsea Brooks) setzt sich in diesem Mordfall mit außergewöhnlichem Engagement und aus innerer Überzeugung für kulturelle Vielfalt und die Rechte Benachteiligter ein.

Das Besondere an der Serie: Die Geschehnisse werden immer wieder vom kanadischen Pastor Leon Fontaine unterbrochen, der "den christlichen Kontext des Falles erklärt und dem Zuschauer eine Verbindung zwischen der Bibel und den Filmen aufzeigt", wie Bibel TV erläutert. Mit dem echten Ort Smoketown hat die Geschichte übrigens nichts zu tun.