Diebe haben bei einem Einbruch beim NDR hochwertiges Kamera-Equipment im Wert von mehreren hunderttausend Euro entwendet. Einen entsprechenden Bericht des "Hamburger Abendblatts" bestätigte der Sender auf Anfrage von DWDL.de. Anders als die Kollegen berichten, liegt der Wert des gestohlenen Equipments aber nicht bei 500.000, sondern bei rund 300.000 Euro. Außerdem fand der Einbruchdiebstahl nicht am Montagabend, sondern bereits am Samstagabend statt.

"Spurensicherung und Kripo waren vor Ort und haben die Ermittlungen übernommen", heißt es vom NDR gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de. Welche Auswirkungen der Diebstahl auf die tägliche Arbeit der Mitarbeiter vor Ort hat, konnte der NDR auf Nachfrage nicht beantworten.

Wie das "Hamburger Abendblatts" berichtet, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich die Täter auf dem Gelände in Hamburg-Lokstedt gut ausgekannt haben. Sie hätten zielsicher ein Gebäude angesteuert, in denen die Ware gelagert worden sei. Das "Hamburger Abendblatt" stützt sich in der Berichterstattung auf einen Mitarbeiter des Senders.

Die Polizei prüft nach Angaben des "Hamburger Abendblatts" einen Zusammenhang mit weiteren Fällen. So sei es in der Vergangenheit zu vergleichbaren Einbrüchen gekommen, auch in Hamburg. So wurde erst im November 2020 bei Studio Hamburg in Hamburg-Jenfeld eingebrochen, auch damals sind Kameras im Wert von mehr als 200.000 Euro gestohlen worden. Bildmaterial gibt es im aktuellen Fall offenbar keins. "Das Gelände des NDR in Lokstedt wird zwar auch durch Videokameras überwacht. Die Aufnahmen werden aber, so hieß es, nicht gespeichert", berichtet das "Hamburger Abendblatt".