Es zeichnet sich weiter ab, dass die Struktur des RTL-Programms in absehbarer Zukunft gänzlich anders aussehen wird als in den vergangenen Jahren. Drei Wochen ist es nun her, dass RTL die Verpflichtung des langjährigen "Tagesschau"-Chefsprechers Jan Hofer, der sich bei der ARD eigentlich gerade in den Ruhestand verabschiedet hatte, bekannt gab. Noch überraschender als die Personalie war allerdings die Ankündigung, was er moderieren soll: Eine neue Nachrichtensendung "im Hauptabendprogramm".

© RTL Radio Deutschland Stephan Schmitter ist Geschäftsführer von RTL News

Entlocken ließ er sich lediglich folgende wolkige Umschreibung der Pläne: "Es wird eine nachrichtliche Abendsendung sein, in der es darum geht, entspannt das manchmal hektische Tagesgeschehen zu reflektieren und einzuordnen und unser Publikum mit dem Gefühl in die Nacht zu schicken, alles mitbekommen zu haben, was wichtig ist." Zur Verpflichtung von Jan Hofer sagt Schmitter: "Nachrichten sind keine Frage des Alters, sondern eine Frage der Glaubwürdigkeit, Erfahrung und vor allem des Vertrauens. All das bringt Jan Hofer mit." Peter Kloeppel bleibe das nachrichtliche Aushängeschild, doch "um unserem Anspruch gerecht zu werden, an vielen Stellen im Tagesverlauf nachrichtlich die Benchmark für Deutschland zu sein, brauchen wir neue, starke Köpfe", so Schmitter.

Während Jan Hofer also künftig abends zu sehen sein wird, bekommt Peter Kloeppel zusätzlich zu "RTL aktuell" um 18:45 Uhr auch schon früher mehr zu tun. Mit den großspurigen Worten "Die Primetime beginnt bei RTL demnächst schon um 16:45 Uhr" kündigt Schmitter nämlich den Start einer "weiteren, vollwertigen Ausgabe" von "RTL aktuell" mit einer Länge von 15 Minuten an. "Bereits am frühen Abend gibt es ein großes Informationsbedürfnis und den Wunsch nach Einordnung", so Schmitter. Neben Kloeppel sollen dort auch Maik Meuser und Charlotte Maihoff als Moderatoren eingesetzt werden.

© Super RTL Martin Gradl ist Chefredakteur Magazin bei RTL News

Und wenn es derzeit schon nicht so recht gelingen will, die Zuschauer morgens zum RTL-Fernsehprogramm zu locken, bekommt man sie ja vielleicht mit dem neuen morgendlichen Podcast "Heute wichtig", der gemeinsam von "Stern", RTL News und ntv gemacht wird. Als Moderator dafür hat man nun Michel Abdollahi verpflichtet.