Schon vergangenen Sommer zeigte Kabel Eins eine besondere Staffel seiner Doku-Sendung "Rosins Restaurants", in der Frank Rosin Gastronomen in schwieriger Lage mit Rat und Tat zur Seite steht. Unter dem Motto "Jetzt erst recht!" wollte man den von Corona verursachten Folgen für Lokale trotzen. Im Schnitt fuhren die Folgen damals 4,9 Prozent Marktanteil ein, ein passabler Wert für den Sender. Auch in der nun neu angekündigten nächsten Staffel wird sich einiges um die Folgen des Corona-Lockdowns für Gasthaus-Besitzer drehen.

Am 6. Mai wird "Rosins Restaurants" ins Kabel-Eins-Programm zurückkehren und wie gewohnt donnerstags zur besten Sendezeit laufen. Die Sendung von Red Seven löst somit die Doku "Die Klinik" auf diesem Sendeplatz ab. Direkt in der Auftaktepisode geht es für Frank Rosin nach Pfullendorf zu Kahraman Celik. Dieser hatte im Juni 2020 ein Restaurant eröffnet und türkische Speisen, aber auch Burger, Schnitzel oder Flammkuchen angeboten. Während das Geschäft im Sommer gut lief, traf der zweite Lockdown den Betrieb hart. Frank Rosin will helfen. Auf den Sendungsbeinamen "Jetzt erst recht!" verzichtet der Sender bei den neuen Folgen aber.

Am gleichen Abend präsentiert auch Sat.1 Gold Neues. Bis Ende April gehört der Donnerstagabend beim Best-Ager-Sender den Re-Runs von "The Voice Kids". Beginnend am 6. Mai wird es dann wieder tierisch. Um 20:15 Uhr ist die britische Dokureihe "Orangutan Jungle School" erstmals in Deutschland zu sehen. Gezeigt werden Bilder aus einer Auffangstation für Orang-Utans, die später wieder zurück in die Wildnis sollen. In der Station sollen sie, wie in einer Schule, wichtige Dinge für ihr künftiges Leben lernen.

Ab 21:10 Uhr stehen dann insgesamt drei Episoden von "Zoo und so – Tierisch wild!" auf dem Programmplan. Bei den jeweils ersten beiden Ausgaben handelt es sich um Deutschlandpremieren. Die Produktion blickt hinter die Kulissen des britischen Chester Zoos, in dem über 20.000 Tiere ein Zuhause gefunden haben. RTLplus, das eine ähnliche Zuschauergruppe anspricht wie Sat.1 Gold, hat derweil die Wiederholung der einstigen RTL-Sendung "Zahltag" angekündigt. Zu sehen gibt es die Re-Runs ab Donnerstag, 13. Mai 2021 - immer ab 22 Uhr. In dem Format erhalten Hartz-IV-Empfänger einen Koffer voller Geld. Beobachtet wird, ob sie mit einer großen Geldsumme eine neue Existenz aufbauen können.