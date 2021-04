Gleich sechs Formate aus Deutschland sind in diesem Jahr für einen Rockie Award nominiert worden. Der internationale TV-Preis wird jährlich im Rahmen des Banff World Media Festivals vergeben, in diesem Jahr ist es am 15. Juni soweit. In der Kategorie "Comedy Series: Non-English Language" sind mit "Andere Eltern" (eitelsonnenschein) und "Parliament" (CineCentrum) gleich zwei Produktionen aus Deutschland nominiert. Im Fall der One-Serie "Parliament" waren auch Produktionsfirmen aus Frankreich und Belgien beteiligt.

Ebenfalls zwei Nominierungen gibt es in der Kategorie "Television Movie", hier können "Exit" (Sommerhaus) und "Die Kinder von Windermere" (Warner Bros. ITVP Germany) auf eine Auszeichnung hoffen. Antreten müssen die beiden Formate unter anderem gegen "The Cleaner" aus Taiwan, dabei handelt es sich um eine Adaption von "Der Tatortreiniger" in Spielfilmlänge.

Ebenfalls nominiert im Bereich der besten nicht-englischsprachigen Drama-Serien ist die Bavaria-Fiction-Produktion "Das Boot", von der Sky bislang zwei Staffeln ausgestrahlt hat. Eine dritte Staffel ist im Oktober 2020 angekündigt worden. Die Serie muss sich unter anderem gegen das schwedische "Caliphate" und "Outbreak" aus Kanada durchsetzen. In der Kategorie "History & Biography" ist außerdem "Afghanistan. Das verwundete Land" von NDR und Arte nominiert, Produktionsfirma war LOOKSfilm.

Insgesamt können 142 Nominierte aus 37 Ländern auf einen Rockie Award hoffen. Mit 28 Nominierungen am erfolgreichsten ist BBC Studios, mit großem Abstand folgt auf Platz zwei HBO, das auf 9 Nominierungen kommt. Auch nach Ländern ist die Sache eindeutig: Die USA (50), Großbritannien (47) und Kanada (36) führen die Liste mit Abstand an, dahinter folgen Australien mit 7 sowie Deutschland, Frankreich und die Niederlande mit jeweils 6 Nominierungen.