Die US-Drama-Serie "Suits" bekommt eine neue Heimat im deutschen Free-TV: Die fünfte Staffel, in der auch noch Meghan Markle, inzwischen Herzogin von Sussex, mitspielt, wird ab dem 9. Mai immer sonntags zur Primetime mit drei Episoden am Stück von VoxUp ausgestrahlt. Einst hatte nämlich in der Tat Vox die Free-TV-Premieren der Serie im Programm, verlor wegen anhaltend niedriger Zuschauerzahlen aber immer mehr das Interesse. Mit niedrigen Zahlen sind 5,5 Prozent während Staffel eins, 4,1 während Staffel zwei und schließlich gar nur noch 3,8 Prozent in der dritten Runde gemeint.

Die vierte Staffel wanderte schließlich zum frei empfangbaren Webchannel Now!, ein Angebot der Mediengruppe RTL Deutschland, das zahlreiche US-Serien linear zeigt. Dort waren, übrigens schon im Jahr 2019, auch die Staffeln fünf und sechs schon abgespult worden. Wenn VoxUp nun also von einer Free-TV-Premiere spricht, dann gilt das nur für klassische TV-Verbreitungswege.

Bei VOXUp folgt die Serie auf "Major Crimes": Der US-Krimi ist bis einschließlich Sonntag, 2. Mai, zur Primetime zu sehen – ebenfalls mit mehreren Episoden am Stück. Meghan Markle spielt in "Suits" übrigens die Figur Rachel Zane. Mit dem Ende der siebten Staffel verabschiedete sie sich von dem Format. Danach entstanden im Auftrag des amerikanischen USA Network noch 26 weitere Episoden, die zu den Staffeln acht und neun zählen, ehe bei der Serie der Stecker gezogen wurde. Am 25. September 2019 feierte das Serienfinale in den USA seine TV-Erstausstrahlung. Die finale Staffel war in Deutschland übrigens noch nicht zu sehen. Im Pay-TV läuft die Produktion bei Universal Channel. Dieser ist bis dato bis in die achte Staffel vorgedrungen.

Auch eine andere namhafte US-Serie, die in Deutschland nie so ganz den Durchbruch schaffte, wird mit zeitlicher Verzögerung nun fortgesetzt. Die sechste "Homeland"-Staffel wurde vom linearen Sender Joyn Primetime nun angekündigt. Die Thriller-Serie ist dort ab Samstag, 8. Mai 2020 um 20 Uhr zu sehen. Auch "Homeland" ist in den USA längst Geschichte, 2020 machte Showtime nach acht Staffeln Schluss.