am 15.04.2021 - 16:11 Uhr

Die sechs Folgen der zweiten "Ausgebremst"-Staffel werden Ende Mai im Ersten und damit erstmals im Free-TV zu sehen sein. In der Nacht vom 30. auf den 31. Mai zeigt der Sender alle Folgen ab 00:50 Uhr am Stück. Und weil die Episoden jeweils sehr kurz sind, ist um 2:30 Uhr auch schon wieder alles vorbei. Danach stehen die sechs Folgen in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.

Die Serie entstand im vergangenen Jahr im Zuge der Coronakrise. TNT Comedy gab unter anderem alle Werbeeinnahmen an die KunstNothilfe weiter, 60.000 Euro sind so zusammengekommen. Die zweite Staffel feierte vor rund vier Wochen ihre Premiere beim Pay-TV-Sender, jetzt also auch der Termin für die Free-TV-Ausstrahlung.

In den neuen Folgen spielt Maria Furtwängler erneut Beate, die in der Fahrschule lebt und als Beraterin arbeitet. Doch nun kann sie schon seit Monaten die Miete nicht mehr zahlen und der Gerichtsvollzieher steht vor der Tür. Sie muss bis 24 Uhr zahlen oder die Fahrschule verlassen. Und das alles passiert an Beates 50. Geburtstag.

"Letztendlich haben wir im vergangenen Frühjahr aus der Not des Lockdowns eine Tugend der Improvisation auf allen Ebenen gemacht und daraus ist ‘Ausgebremst’ entstanden", sagte Maria Furtwängler zum Start der zweiten Staffel im DWDL.de-Interview. "Im März saßen wir alle plötzlich da und nichts ging mehr. Damals haben wir zusammen mit unserem Koproduzenten Mark Popp überlegt, was wir aus dem brachliegenden, kreativen Potenzial machen können. Zudem wollten wir auch auf die Künstler*innen hinweisen, die vor großen Problemen standen. Als erstes fiel uns das Thema Lebenshilfe ein." Der Drehbuchautorin Annette Hess sei das zu langweilig gewesen. Ihr war es dann zu verdanken, dass aus Beate eine Fahrlehrerin geworden ist, die suizidale Tendenzen hat. Produziert wird die Serie von Furtwänglers Atalante Film.