Tim Gerhartz, zuletzt schon Senior Vice President Global Sales, rückt bei Red Arrow Studios International nun komplett an die Spitze und fungiert ab sofort als Managing Director und President beim Vertriebsarm von Red Arrow. Er wird für die Leitung der Entwicklungs-, Akquisitions-, Vertriebs- und Marketing-Teams des Unternehmens verantwortlich sein und übernimmt die Aufgaben von Joel Denton, der noch bis Juni an Bord bleibt, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten. Denton wiederum hatte den Posten erst im Juni letzten Jahres übergangsweise übernommen, nachdem Bo Stehmeier zur ZDF-Enterprises-Tochter Off the Fence gewechselt war.

Gerhartz berichtet nun an Martin Metzger, Chief Business Affairs & Commercial Officer bei Red Arrow Studios. Der lobt Gerhartz mit den Worten: "Sein Erfahrungsschatz, gepaart mit seinem Enthusiasmus für das Geschäft, seinen erstklassigen Kundenbeziehungen, seinem Talent für den Aufbau exzellenter Teams und natürlich seinem fundierten Wissen über Red Arrow Studios International, machen ihn zur idealen Führungskraft für diese Aufgabe." Bei Joel Denton bedankte er sich für seine Hilfe in den letzen Monaten "Seine Erfahrung und sein Rat waren von unschätzbarem Wert, und wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft."

Gerhartz, der 2012 von ZDF Enterprises zu Red Arrow Studios wechselte, war damals für die Märkte Großbritannien, Nordic, Benelux und Italien verantwortlich. Nachdem er ab 2016 für Audio Network tätig war, kehrte er 2019 zu Red Arrow zurück. Gerhartz: "Ich fühle mich geehrt und bin begeistert, diese Rolle zu übernehmen. Ich bin sehr stolz auf das fantastische Team bei Red Arrow und unsere beeindruckende Palette an international erfolgreichen Dramen, Formaten und Factual Content. Ich freue mich sehr darauf, eng mit meinen Kollegen und unserem hervorragenden globalen Netzwerk von Produzenten - sowohl internen als auch externen - zusammenzuarbeiten, um mehr der mutigen, unverwechselbaren und erfolgreichen Inhalte, für die Red Arrow Studios International bekannt ist, zu unseren zahlreichen Senderkunden auf der ganzen Welt zu bringen."