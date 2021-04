Die Redaktion von "t-online" hat einen prominenten Gastautor an Land gezogen: Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder schreibt künftig regelmäßig für die Plattform. Schröders Texte sollen aber nicht nur auf der Webseite und in den Apps zu finden sein, sondern auch bundesweit auf den Out-Of-Home-Flächen von Ströer. Inhaltlich soll Schröder über "politische und gesellschaftliche Themen" schreiben und seine Einschätzungen und Analysen abgeben.

In seinem ersten Text, der am kommenden Freitag, den 16. April, um 6 Uhr erscheint, kommentiert Schröder die Kanzlerkandidatendebatte in CDU und CSU. In einer Pressemitteilung zur Verpflichtung des Ex-Bundeskanzlers weist "t-online" explizit darauf hin, dass Schröder für seine Tätigkeit keine Honorare erhält.

Florian Harms, Chefredakteur von "t-online", sagt: "Ich freue mich sehr, dass wir Altkanzler Gerhard Schröder als Autor gewinnen konnten. Er hat herausragende politische Erfahrung und scheut sich nicht, zu kontroversen Themen Klartext zu reden. Seine Beiträge sind wichtige Impulse in einer turbulenten Zeit."