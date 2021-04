Nachdem Josepha Herbst im letzten Jahr schon als Creative Producerin im Team mit Produzent Seth Hollinderbäumer und Headautorin Liane Porthun an der inhaltlichen Entwicklung der Staffeln 24 und 25 von "In aller Freundschaft" maßgeblich mitgewirkt hat, stieg sie nun zur Ausführenden Produzentin auf. Herbst ist seit 2018 für Saxonia Media tätig und betreute als Producerin zunächst Entwicklung und Produktion des jüngsten Ablegers "Die Krankenschwestern", zudem entwickelte sie einen Serienpiloten für Sat.1 und arbeitete an der für einen Grimme-Preis nominierten Webserie "2 Minuten".

Geschäftsführer Sven Sund: "Talente zu fördern gehört zu unserer Unternehmensphilosophie. Wir haben Josepha Herbst auf ihrem beruflichen Weg von der Producerin zur Produzentin kontinuierlich unterstützt. Umso mehr freue ich mich jetzt auf die Zusammenarbeit mit Josepha Herbst als Ausführende Produzentin und wünsche ihr und dem Team viel Erfolg bei der Weiterentwicklung und Modernisierung unserer Serie."



Josepha Herbst: "Ich habe den größten Respekt vor dem, was 'In aller Freundschaft' seit über 20 Jahren leistet. Wir wollen weiterhin gute Geschichten erzählen, die den Zuschauer berühren, ihn abholen und vielleicht Neues entdecken lassen. Dass wir das in einem so kreativen, motivierten und professionellen Team machen dürfen, ist ein großes Privileg. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir die Saxonia, das Team, das Schauspielensemble und die Redaktion entgegenbringen und freue mich auf die kommende Zeit."