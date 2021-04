Willi Herren ist tot. Der Schauspieler, Realitystar und Schlagersänger ist am Dienstag in Köln gestorben. Das haben sowohl sein Manager als auch die Kölner Polizei gegenüber der "Bild" bestätigt. Auch RTL und dpa berichten inzwischen über den Tod des Entertainers. Herren ist in den vergangenen Jahren in zahlreichen Realityshows zu sehen gewesen, aktuell in dem Sat.1-Format "Promis unter Palmen" am Montagabend.

Darüber hinaus nahm Herren in der jüngeren Vergangenheit auch an Formaten wie "Temptation Island", "Sommerhaus der Stars", "Kampf der Realitystars" oder auch "Promi Big Brother" teil. In Sachen Realityshows war Herren aber schon ein altes Eisen, bereits 2004 ging er für RTL ins Dschungelcamp. Wenn TV-Sender zuletzt Protagonisten für ihre Reality-Formate suchten, fiel die irgendwann ganz automatisch auf Herren. Diesem Eindruck konnte man sich nicht erwehren.

Bekannt wurde Herren in den 90er und 00er Jahren allerdings nicht als Realitystar, sondern als Schauspieler in dem ARD-Serie "Lindenstraße". Dort verkörperte er über viele Jahre hinweg die Figur Oliver Klatt. Kurz vor der Einstellung der Serie war er im März 2020 noch einmal in einer Gastrolle zu sehen.

Willi Herren war auch als Schlagersänger auf Mallorca aktiv, gleichzeitig machte er in den vergangenen 20 Jahren auch immer wieder negative Schlagzeilen. Sei es durch seinen Drogen- und Alkoholkonsum, oder aber durch eine im vergangenen Jahr erfolgte Privatinsolvenz oder das Fahren ohne Führerschein. Erst am vergangenen Freitag eröffnete Herren in der Nähe von Köln seinen eigenen Stand für Reibekuchen. Den Boulevardmedien war Herren immer eine Geschichte wert.

Bei "Promis unter Palmen" ist Herren am vergangenen Montag eine Runde weiter gekommen. Wie Sat.1 nun mit den restlichen Folgen verfahren wird, ist unklar. Die Folgen sind schon vor einiger Zeit in Thailand aufgezeichnet worden.