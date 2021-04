Mit der am kommenden Wochenende anstehenden Verleihung der Oscars wollen die Veranstalter wieder ein Stück Normalität einziehen lassen: Die Corona-Einschränkungen sorgten zuletzt dafür, dass Preisverleihungen ihre Preisträger größtenteils nur aus der Ferne ehren konnten, eine Zoom-Schalte war da meist das höchste der Gefühle. Zu den Oscars hingegen sollen nun zumindest Nominierte und damit auch spätere Preisträger wieder vor Ort sein, dementsprechend gibt's erstmals seit langem auch wieder im Vorfeld den Gang über den Roten Teppich.

Nicht nur die Zahl der Stars vor Ort ist allerdings stark limitiert, auch die Zahl der Berichterstatter vor Ort wurde reduzierte. So sind in diesem Jahr insgesamt nur acht internationale Kamerateams von außerhalb der USA zugelassen. Einen der Plätze konnte ProSieben ergattern, das wieder Steven Gätjen an den Roten Teppich schicken wird. Die Verleihung wird zur Abstands-Wahrung diesmal an auf zwei Standorte an der Union Station in L.A. und im Dolby Theatre in Hollywood aufgeteilt. Gätjen berichtet vom Roten Teppich an der Union Station.

"Die Oscars sind jedes Jahr für mich das Highlight der Filmsaison," freut sich Gätjen. "Dieses Jahr wird alles anders. Wie werden der Rote Teppich, die Verleihung und die Show aussehen? Ich fühle mich ein bisschen wie Indiana Jones - ich bin aufgeregt, nervös, aber bereit für das, was kommt. Es wird ein cineastisches Abenteuer mit Starbesetzung." Gätjen meldet sich in der Nacht von Sonntag auf Montag bei ProSieben ab 0:40 Uhr vom Roten Teppich, die eigentliche Verleihung startet dann um 2 Uhr und ist ebenfalls live bei ProSieben zu sehen. Am Montag danach gibt's um 18 Uhr noch die Zusammenfassung der Oscar-Highlights in einem "red"-Special.