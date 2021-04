am 21.04.2021 - 13:10 Uhr

Seit Monaten schon sind die deutschen Kinos aufgrund der Coronakrise geschlossen. Viele Filmstudios, egal aus den USA oder Deutschland, haben ihre Streifen verschoben - oder bei Streamingplattformen an den Start gebracht. Den zweiten Weg beschreitet nun auch Leonine mit dem Film "Der Boandlkramer und die ewige Liebe", dieser wird ab dem 14. Mai exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Wenn die Kinos irgendwann wieder öffnen, sind auch hier Sondervorstellungen geplant.

Bei "Der Boandlkramer und die ewige Liebe" handelt es sich um den letzten Film von Joseph Vilsmaier. Der Regisseur starb im Februar 2020. In dem Streifen werden erstmals Michael Bully Herbig und Hape Kerkeling gemeinsam zu sehen sein. Herbig spielt den Boandlkramer, den er bereits 2008 in Joseph Vilsmaiers Film "Die Geschichte vom Brandner Kaspar" verkörperte.

Leonine-Chef Fred Kogel sagt: "Wir freuen uns, dass der Boandlkramer nun für das breite Publikum zugänglich wird. Gemeinsam mit Amazon Prime Video haben wir in dem aktuell schwierigen Umfeld einen Weg gefunden, mit dem dieser großartige Film endlich unter hervorragenden Startbedingungen Premiere feiern kann und dabei auch die kommerziellen Interessen aller Beteiligten gewahrt werden können. Die Arbeit aller mitwirkenden Kreativen und das hohe Interesse des Publikums haben es verdient, dass wir hier gemeinsam mit Amazon Prime Video neue Wege in der Filmauswertung beschreiten. Das entspricht auch unserem Anspruch, für jeden Titel eine maßgeschneiderte Distributionsstrategie umzusetzen, bei der wir aktuell das Pandemiegeschehen berücksichtigen müssen."

Leonine: Das Kino bleibt die Nr. 1

Gleichzeitig betont Kogel aber auch, dass man am Kino langfristig festhalten will. Man sei der festen Überzeugung, "dass das Kino langfristig als Ort des gemeinsamen Filmerlebnisses und für die Distribution großer und kommerziell starker Filme die Nr. 1 bleiben wird". Alleine im zweiten Halbjahr 2021 soll es von Leonine mehr als zehn Kinostarts geben, für 2022 sind mehr als 20 Filme geplant.

Christoph Schneider, Geschäftsführer von Amazon Prime Video Deutschland, sagt: "Wir sind unglaublich stolz, mit ‘Der Boandlkramer und die ewige Liebe’ unseren Prime-Mitgliedern im Mai ein absolutes Highlight deutscher Kinokunst präsentieren zu können. Das letzte Werk von Regisseur Joseph Vilsmaier vereint einen fantastischen Cast mit einer berührenden und humorvollen Geschichte, die unsere Zuschauer begeistern wird."

Und Michael Bully Herbig, der die Idee zum Film hatte und zusammen mit Marcus H. Rosenmüller und Ulrich Limmer das Drehbuch schrieb und die Hauptrolle spielt, ergänzt: "Nachdem der Kinostart leider mehrfach verschoben werden musste, freuen wir uns natürlich sehr, dass der Film nun endlich einen Weg zum Publikum gefunden hat. Sobald es wieder möglich ist, wird man den Film auch auf der großen Leinwand sehen können. Dafür wurde er gemacht und das sind wir dem Regisseur Joseph Vilsmaier auch schuldig!"

Inhaltlich beschreiben die Macher ihren Film so: So etwas ist dem Boandlkramer (Michael Bully Herbig) noch nie passiert: Zum ersten Mal, seit tausenden von Jahren, wird er von Amors Pfeil getroffen. Als er die Gefi (Hannah Herzsprung), die Mutter vom Maxl, erblickt, ist es um ihn geschehen – der Tod hat sich unsterblich verliebt! Der liebestrunkene Boandlkramer lässt sich auf einen mehr oder weniger klugen Deal mit dem Teufel (Hape Kerkeling) ein und bringt dadurch nicht nur den göttlichen Plan durcheinander – es droht sogar das absolute Chaos! Produziert wird der Film von der Perathon Medien in Koproduktion mit herbX film und Leonine Studios.