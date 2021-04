Drr MDR wird schon in wenigen Tagen eine neue Reihe für die ARD-Mediathek beisteuern. "Lebensniceheiten", so der Titel, steht ab Montag, 26. April zum Abruf bereit. Zunächst gibt es fünf Folgen zu sehen, in der es um die Frage geht, was junge Menschen von Älteren lernen können, ohne sie belehren.

Konkret erzählen acht Menschen sind 60 und 88 Jahren von ihren prägenden Lebenssituationen, etwa von der großen Liebe, von Rollenbildern und von Lebenskrisen und deren Überwindung. Mit der Wahl der Protagonisten wolle man mit Vorurteilen gegenüber der älteren Generation aufräumen und bewusst "ein vielfältiges und buntes Bild" entgegensetzen. Unterschiedliche Charaktere, Lebensentwürfe und Erfahrungen sollen dem jüngeren Publikum "Raum für Identifikation mit den Protagonistinnen und Protagonisten" geben, so der MDR.

Entwickelt wurde "Lebensniceheiten" von "MDR Next", einem Förderprogramm für digitale Ideen im MDR. Das Format soll jedoch nicht ausschließlich in der Mediathek stattfinden. So ist geplant, die Reihe im Rahmen einer Wochenserie in der Nachmittagssendung "MDR um 2" zu begleiten. Diese wird montags bis freitags um 14:00 uhr im MDR Fernsehen ausgestrahlt.