am 22.04.2021 - 09:40 Uhr

Nach sehr ermutigenden Quoten der zweiten Staffel des Sat.1-Formats "Das große Backen – Die Profis" hat der Sender die Produktion in eine dritte Runde geschickt. Die frischen Episoden des Wettbewerbs werden auch 2021 wieder im Frühjahr zu sehen sein. Los geht es am Sonntag, 9. Mai um 17:45 Uhr. Nachdem die erste Staffel des Formats im Jahr 2019 schon im Schnitt 10,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen holte, steigerten sich die vier Ausgaben der zweiten Runde im Jahr 2020 auf 11,3 Prozent im Schnitt – keine einzige Ausstrahlung unterbot damals die Marke von zehn Prozent. Zudem stiegen auch insgesamt die Zuschauerzahlen im Vorjahr deutlich, 1,43 Millionen Menschen schauten im Schnitt zu.

"Das große Backen - Die Profis" ist ein Wettstreit um den Goldenen Cupcake. Sechs Konditormeister und -meisterinnen-Duos aus Deutschland, Österreich und Italien treten in der dritten Staffel an. Jede Woche gilt es in der Sendung, zwei Aufgaben zu meistern und dabei eine Zeitvorgabe zu beachten. Ein süßes Kennenlernen haben sich die Macher der herstellenden Firma Tower Productions für den diesjährigen Auftakt ausgedacht. Es sollen 50 handgefertigte Miniaturen entstehen. Enie van de Meiklokjes moderiert, die Jury besteht aus Bettina Schliephake-Burchardt, Christian Hümbs und Günther Koerffer.

Im Sat.1-Programm löst der Wettkampf um den Goldenen Cupcake die kürzlich gestarteten "Tutorial-Champions" ab. Die Sendung lief am vergangenen Wochenende erstmals, enttäuschte quotentechnisch aber vor allem bei den 14- bis 49-Jährigen, wo sie bei ihrem Debüt nicht über sehr magere 4,7 Prozent Marktanteil hinauskam. Insgesamt interessierten sich gerade einmal rund 780.000 Menschen für den Sat.1-Neustart, von dem nun noch zwei weiteren Ausgaben im Programm eingeplant sind.