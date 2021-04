am 22.04.2021 - 10:20 Uhr

Martin Rütter wird, so scheint es zumindest, mehr und mehr zum RTL-Gesicht. Nachdem der Sender zuletzt einmal mehr mit "Martin Rütter - Die Welpen kommen" gute Quoten erzielte, bekommt der Vox-"Hundeprofi" demnächst ein weiteres Format bei RTL. Seit diesem Donnerstag laufen die Dreharbeiten für "Die Unvermittelbaren - mit Martin Rütter", hinter der die Produktionsfirma Mina TV steht, die in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Rütter-Sendungen herstellte.

In der neuen Sendung kümmert sich Rütter um schwer vermittelbare Hunde in deutschen Tierheimen. Erzähle werde "die emotionale Heldenreise von mehreren besonderen Hunden, die mit Hilfe vieler Trainingsstunden durch Martin Rütter und seinem Team den Weg vom Tierheim in ein neues glückliches Zuhause finden", wie es heißt. Martin Rütter sei Host, Ideengeber und Mentor des Projekts, das auf zunächst sechs Folgen angelegt ist.

Mit Hilfe des Deutschen Tierschutzbundes wählt der "Hundeprofi" besonders hoffnungslose, nicht vermittelbare Hunde in verschiedenen Tierheimen aus und macht aus ihnen zusammen mit zwei sogenannten "DOGS"-Coaches aus seinem Team "liebenswerte Vierbeiner, die so eine Chance auf ein neues Leben bekommen", beschreibt RTL das Konzept, für das Simone Brockmann und Malte Kruber unter der Leitung von Markus Küttner redaktionell verantwortlich sind.

Ein Sendeplatz für "Die Unvermittelbaren" steht bislang noch nicht fest. Rütters Welpen-Format war bislang sonntags im Vorabendprogramm zu sehen und verzeichnete zuletzt durchschnittlich rund drei Millionen Zuschauer und fast 13 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.