am 22.04.2021 - 13:31 Uhr

Als die ARD vor einem halben Jahr überraschend das Comeback von "Das Quiz mit Jörg Pilawa" ankündigte, erinnerte der Senderverbund an bis zu sechs Millionen Zuschauer, die 20 Jahre zuvor täglich im Vorabendprogramm mitgeraten hatten. Ganz so viele Quiz-Fans wird man bei der Rückkehr kaum erwarten haben - schon alleine, weil die von Pilawas Firma Herr P produzierte Show nun auf dem Sendeplatz um 16:10 Uhr zu sehen war.

Doch das Quiz-Fieber wollte nachmittags von Beginn an nicht ausbrechen. Nur rund eine Million Zuschauer und ein Marktanteil von kaum mehr als sieben Prozent wurden im Schnitt beim Gesamtpublikum seit Ende November mit den mehr als 80 ausgestrahlten Folgen erzielt. Bei den 14- bis 49-Jährigen setzte es zum Staffel-Finale vor einer Woche gar mit gerade mal 1,8 Prozent Marktanteil ein bitteres Quoten-Tief.

Auch zwischenzeitlich vorgenommene Veränderungen wie die Einführung einer Vorrunde oder die Rückkehr der zweiten Gewinnstufe, aber auch der sporadische Einsatz von prominenten Rateteams konnten in den letzten Wochen nicht den Umschwung herbeiführen. Entsprechend ernüchternd fällt das Fazit aus. "Die Publikumsresonanz war unterschiedlich: am Nachmittag auf dem bisher üblichen Niveau, am Samstagabend mit dem Prominenten-Special sehr stark", erklärte ein Sprecher des Ersten auf DWDL.de-Nachfrage.

Tatsächlich schlug sich das Ende Januar in der Primetime ausgestrahlte Special mit mehr als fünf Millionen Zuschauern und fast zwölf Prozent Marktanteil beim jungen Publikum erstaunlich gut, sodass es womöglich Sinn machen würde, zumindest über eine Fortsetzung im Abendprogramm nachzudenken. Neue Folgen sind aber offenbar erst mal vom Tisch. Aus München heißt es gegenüber DWDL.de, dass die Show "zunächst als einmalige Jubiläumsstaffel anlässlich des 20. Geburtstages der Sendung angelegt gewesen" und eine Fortsetzung zunächst nicht geplant sei.

Im Nachmittagsprogramm behilft sich Das Erste unterdessen momentan mit Wiederholungen der Doku-Reihe "Verrückt nach Meer". Ein Aufschwung ist damit freilich kaum zu erwarten: Am Mittwoch schalteten lediglich 560.000 Zuschauer ein, der Gesamtmarktanteil belief sich auf magere 5,1 Prozent. Frische Ideen werden also weiterhin dringend gesucht.