am 22.04.2021 - 17:03 Uhr

Vor dem Hintergrund der auf den Weg gebrachten "Bundes-Notbremse" hat das WDR Fernsehen angekündigt, am Donnerstagabend eine Sonderausgabe der "Mitternachtsspitzen" ins Programm zu nehmen. Die einstündige Kabarettshow, die seit Jahresbeginn von Christoph Sieber präsentiert wird, läuft ab 20:45 Uhr.

In der ersten Live-Sendung wollen die "Mitternachtsspitzen" satirisch alle Neuerungen der aktuellen Corona-Woche und den Auftakt zum Bundestagswahlkampf aufgreifen, "wie überhaupt all jene Veränderungen, die unabhängig von der Pandemie zu beobachten sind und die sich fast nur noch ertragen lassen, wenn man sie mit Humor angeht", heißt es in der Beschreibung der Sendung.

Im Vorfeld der "Mitternachtsspitzen" zeigt das WDR Fernsehen ab 20:15 Uhr eine ausgabe von "WDR extra" mit dem Titel "Wende in der dritten Welle? Das müssen Sie jetzt wissen". Moderiert wird die Sendung von Susanne Wieseler und Martin von Mauschwitz. Inhaltlich soll es darum gehen, die aktuellen Entwicklungen einzuordnen und Antworten auf Fragen der Bürgerinnen und Bürger zu geben.

Große Konkurrenz muss der Sender übrigens nicht fürchten: So sind für den Abend weder ein "ARD extra" im Ersten noch ein "RTL aktuell Spezial" angekündigt worden. Das WDR Fernsehen kündigte derweil an, zukünftig noch häufiger mit kurzfristigen Programmänderungen reagieren wollen, um, wie der Sender sagt, den Informationsbedarf des Publikums zu decken.