am 23.04.2021 - 08:00 Uhr

Vox plant aktuell keine neuen Folgen der Quizshow "Die Rote Kugel", das hat ein Sendersprecher auf Anfrage von DWDL.de bestätigt. Von dem Format hatte man im Februar und März vier Ausgaben gezeigt, die blieben mit durchschnittlich 4,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe aber weit unter den Ansprüchen des Senders zurück. Im Schnitt sahen nur etwas mehr als eine Million Menschen zu.

Ganz abschreiben will man die von Endemol Shine Germany produzierte Show aber offensichtlich noch nicht. "Eine Fortsetzung zu einem späteren Zeitpunkt wollen wir nicht ausschließen", heißt es vom Sender. Bei einer möglichen Fehleranalyse wird man wohl zwangsläufig auf das Tempo innerhalb der Show zu sprechen kommen. "Die Rote Kugel" erwies sich für viele Zuschauer wohl als ziemlich zähe Veranstaltung. Moderiert wurde die Show von Martin Rütter, der damit erstmals ein Quiz-Format präsentierte.

Vielleicht will man bei Vox nun auch erst einmal abwarten, wie das Format im Ausland ankommt. Derzeit wird "Die Rote Kugel" als "The Money Shot" nämlich weltweit Sendern und Plattformen angeboten, zuletzt auf der MIPTV. Über mögliche Verkäufe ist derzeit aber noch nichts bekannt. Mit den schlechten Quoten im Heimatmarkt, haben die Macher aber auch nicht unbedingt gute Argumente auf ihrer Seite. Wie Vox müssten wohl auch Interessenten aus dem Ausland kräftig an dem Format schrauben.